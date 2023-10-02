Уроженцы новых регионов получили российские паспорта в Одинцове
Уроженцы новых регионов России Владимир Бондаренко, Роман Забродский, Сергей Химич, Мария Бабак и Александр Ганазе стали полноправными гражданами страны. Они получили паспорта граждан России в администрации Одинцовского округа.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил документы на торжественной церемонии.
«Ровно год назад, в сентябре 2022 года, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошел референдум, в ходе которого жители сделали главный свой выбор - воссоединиться с Россией. Историческое событие, которого долгие годы ждали эти территории. Сегодня я торжественно вручаю вам паспорта граждан Российской Федерации, великой страны с богатейшей историей», - сказал Андрей Иванов.
Новые граждане страны вместе с паспортами получили в подарок книги Николая Карамзина «История государства Российского».
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