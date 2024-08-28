28 августа 2024, 16:38

Урожай ячменя в Одинцове достиг 2 тысяч тонн с начала сбора

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Уборка урожая озимых зерновых культур продолжается в Подмосковье. По количеству намолоченного ячменя Одинцовский округ входит в число лидеров. Муниципалитет собрал его около двух тысяч тонн.

Всего в Московской области убрано около 80% посевных площадей, с которых намолочено 15,2 тысячи тонн ячменя. Средняя урожайность по этой культуре превышает 30 центнеров с гектара.

Еще большие урожаи собраны в Зарайске, Луховицах, Серебряных Прудах и Коломне. Всего в этом году в Подмосковье ячменем было засеяно более 23 тысяч гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что важной составляющей продовольственной безопасности является регулирование цен и снижение доли импорта. В регионе реализуется масштабная программа по хранению урожая - в 2023 году были созданы новые мощности для 60 тысяч тонн продовольствия.

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Одинцово Сельское хозяйство
28 августа 2024, 16:27
Льготная ипотека помогла учителю из Красногорска приобрести жилье
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Педагог школы № 18 городского округа Красногорск Светлана Давыдова к новому учебному году переедет в собственную квартиру. Приобрести жилье ей помогла программа «Социальная ипотека».

Благодаря льготной ипотеке преподаватель русского языка и литературы из Красногорска Светлана Давыдова купила двухкомнатную квартиру.

«Мы выбрали „двушку“ на вторичном рынке рядом с моей работой. Переезжать будем к сентябрю. В целом это очень хороший микрорайон - есть парки, пруды», - поделилась Светлана.

Педагогический стаж специалиста более 25 лет. Семья учителя, в которой растут двое детей, долгое время снимала жилье. Педагог узнала о мере поддержки в администрации и подала документы.

Напомним, по инициативе губернатора Московской области программа «Социальная ипотека» работает в регионе с 2016 года. Улучшить жилищные условия по ней могут медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры. Полный список специальностей опубликован на сайте. Московская область оплачивает участникам программы половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса и каждый месяц на протяжении 10 лет компенсирует сумму основного долга. Получатели льготы платят только проценты по кредиту.

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Красногорск Учителя Льготная ипотека Социальная ипотека
28 августа 2024, 16:18
Спасатели напомнили жителям Раменского о правилах похода в лес
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Сотрудники службы спасения в Раменском вновь напомнили жителям о том, какие правила нужно соблюдать при походе в лес. Они привели в пример историю 95-летней местной жительницы, которая пренебрегла мерами и потерялась в лесу.

Отправляясь в лес, важно не забыть взять с собой заряженный телефон, сказать родственникам о том, в какой лес вы идете и когда планируете вернуться.

«Людям пожилого возраста и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо взять с собой воду и таблетки. Также не стоит отказываться от компаса или программ на мобильном телефоне, которые помогут сориентироваться в пространстве. Например, можно приобрести часы с Gps-трекером для отслеживания местоположения», - прокомментировал директор «РамСпас и ПЧС» Виталий Столбов.

Также лучше надеть яркую одежду и взять с собой перекус, а экстренной ситуации звонить в 112.

Кроме того, спасатели рассказали историю 95-летней пенсионерки, которая потерялась на этой неделе в лесу Раменского округа. Женщина пошла за грибами в СНТ «МГУ» вечером без телефона, не смогла найти дорогу домой и была вынуждена переночевать в лесу.

Волонтеры, полицейские и местные жители пытались найти бабушку, но безрезультатно. С утра Агафья Петровна самостоятельно вышла к другому СНТ. Местные жители помогли ей добраться до дома.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Раменское Походы
28 августа 2024, 16:08
Ярмарка «Ильинская блоха» пройдет в Раменском округе 31 августа
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Традиционная ярмарка пройдет на местном Арбате в поселке Ильинский 31 августа. Десятки торговцев представят товары от заколок до старинных утюгов.

Уже третью ярмарку проведут в Раменском округе. На блошином рынке продавцы выложат на прилавки необычные вещи, в том числе антикварные.

Местом проведения ярмарки станет аллея в поселке Ильинский. Здесь также выступит джаз-бэнд.

Отметим, что идею проведения «Ильинской блохи» предложил в 2021 году директор территориального управления «Ильинский» Сергей Демин. Впервые ярмарку организовали в 2022 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Раменское Ярмарки
28 августа 2024, 15:18
Парк школьных автобусов пополнился новым транспортным средством в Чехове
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Новый автобус закупили для перевозки детей в Чехове. Всего в учебному году школьные автобусы будут перевозить почти 1000 ребят округа.

Транспортное средство, поступившее в округ, осмотрели глава городского округа Чехов Михаил Собакин, начальник ГАИ ОМВД по городскому округу Сергей Захаров и представители компании, обслуживающей школьные автобусы.

До этого автомобиль прошел тщательную проверку. Специалисты оценили наличие технического осмотра, тахографа, спутниковой навигации, а также подключение к системе мониторинга. После такие осмотры будут проводить дважды в год.

Новый автобус стал 15-м в парке школьных транспортных средств Чехова. Он будет возить детей из Манушкинской школы.

Всего в новом учебном году школьные автобусы будут перевозить 988 детей из девяти школ Чехова: гимназии № 2, средних школ № 8, 9 и 10, лицея № 4 в селе Манушкино, средней школы № 3 села Дубна и № 10 села Троицкое, Нерастанновской и Любучанской средних школ.

Отметим, что по Подмосковью будут курсировать 552 школьных автобуса. Из которых 75 - совершенно новые, приобретенные при поддержке Минпромторга.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Чехов Автобусы

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