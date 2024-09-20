20 сентября 2024, 15:05

Урожай свеклы в Подмосковье превысил 15 тонн с начала сбора

Медиасток.рф
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В Подмосковье продолжается сбор урожая всех культур— зерновых, зернобобовых, масличных, а также овощей открытого грунта. С начала уборочной кампании собрали уже 15 тонн свеклы.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на сегодняшний день аграрии убрали 554 гектара свекольных полей - 34% от общего плана.

Лидерами по уборке свеклы стали Дмитров - 12,5 тысяч тонн, Коломна - 1,2 тысяча, Кашира - 570 тонн, Луховицы - 440 тонн, Серпухов - 287 тонн.

Всего с начала уборочной кампании в Московской области уже собрали 72,4 тысяч тонн овощей открытого грунта с площади три тысячи гектаров. Этот результат превысил показатели прошлого года на 1,6 тонн.

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Коломна Серпухов Дмитров Кашира Луховицы
20 сентября 2024, 15:37
Праздник для детей проведут в ДК «Красная поляна» в Лобне 21 сентября
Медиасток.рф
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Дом культуры «Красная поляна» приглашает жителей городского округа Лобня на мероприятие «Праздник осени», который состоится 21 сентября. В программе праздника предусмотрены разнообразные активности для всех возрастов.

Для самых юных гостей будет организована интерактивная игровая программа, полная веселых конкурсов и танцевальных игр. Также дети смогут проявить свои художественные таланты в конкурсе рисунков на асфальте «Краски осени», победители которого получат призы.

Праздничное настроение поддержат концертные номера от детских творческих коллективов дома культуры. Для любителей творчества будут открыты тематические мастер-классы в «творческой мастерской», а также пленер «Осенняя фантазия» от руководителя студии «Мята» Ольги Бровченко.

Кроме того, гостей праздника ждут дополнительные развлечения: катание на электромобилях, прыжки на батуте, аквагрим и беспроигрышная лотерея.

Мероприятие пройдет на улице Спортивная 4. Начало в 11:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Дети Лобня
20 сентября 2024, 15:24
Администрация Лобни провела встречу с сотрудниками металлургического завода
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела выездную встречу с работниками предприятия «Металл Профиль», где вместе с коллегами и сотрудниками городских организаций обсудила актуальные вопросы развития округа. Анна Владимировна рассказала сотрудникам предприятия о достигнутых результатах и предстоящих задачах.

После официальной части мероприятия каждый желающий смог напрямую обратиться к главе и ее заместителям. Большинство вопросов касались сферы ЖКХ, благоустройства и здравоохранения. Многие из них были оперативно решены на месте, а остальные взяты в работу для дальнейшего рассмотрения.

Также на выездной администрации главный врач Лобненской больницы Виктория Тен проинформировала сотрудников о текущей эпидемиологической обстановке и задачах медицинских работников. Она рассказала о строительстве новой поликлиники в городе и вместе со своей командой провела диспансеризацию и вакцинацию коллектива предприятия от гриппа.

Новый формат проведения выездной администрации подтвердил свою удобство и эффективность. Сотрудники предприятия, находясь на рабочем месте, могли обратиться к главе и ее заместителям с вопросами, касающимися их домов или дворов, а также обсудить планы по развитию муниципалитета.

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Лобня Заводы
20 сентября 2024, 15:05
Подмосковные самбисты победили на всероссийских соревнованиях
Федерация самбо Московской области
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Подмосковные спортсмены выиграли две золотые медали на всероссийских спортивных играх Александра Невского. Турнир, в которому приняли участие борцы от 12 до 14 лет из 68 регионов России и Белоруссии, прошел в Нижегородский области.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Максим Макеев из Лыткарина завоевал золото в весовой категории до 45 килограммов, а Анастасия Гордеева из Королева - в весе до 47 килограммов.

Благодаря победе подмосковных самбистов сборная региона заняла третье место в общекомандном зачете среди 68 субъектов России.

​Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Награды
20 сентября 2024, 14:59
Педагогическое заседание о профилактике преступности среди детей прошло в Лобне
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В средней общеобразовательной школе № 9 состоялось первое заседание Городского методического объединения социальных педагогов образовательных учреждений города. В мероприятии приняли участие представители служб профилактики, включая комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также управление образования администрации.

Основной темой обсуждения стало сотрудничество школ и служб профилактики в области предотвращения употребления наркотиков, правонарушений и суицидального поведения среди учащихся. Участники встречи активно работали над определением алгоритмов взаимодействия с семьями и детьми, находящимися в группе риска, включая тех, кто находится в социально-опасном положении.

Отдельное внимание было уделено работе по психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники обсудили подходы и методы, которые помогут создать более благоприятные условия для обучения и развития таких детей.

«Социальные педагоги школ и дошкольных учреждений получили ответы на все интересующие их вопросы, приняли к сведению все замечания и рекомендации представителей служб», - подчеркнули организаторы.

Это заседание стало важным шагом на пути к более эффективному сотрудничеству между образовательными учреждениями и службами профилактики в интересах безопасности и благополучия детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня

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