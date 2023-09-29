Урожай из 109 тысяч тонн овощей собрали в Подмосковье с начала сезона

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, объем собранных овощей открытого грунта составил 109,5 тысячи тонн.

«Сейчас в Подмосковье убирают капусту, морковь, свеклу, огурцы, томаты, кабачки, тыкву, лук, чеснок и другие овощи», - сказал он.

В регионе собрали 27 тысяч тонн капусты, более 20 тысяч тонн моркови, около 35 тысяч тонн свеклы, свыше тысячи тонны репчатого лука и 75 тонн кабачков. Полностью собрали урожай огурцов - 417 тонн, томатов - 72 тонны, чеснок - 27 тонн. Самые высокие результаты показали Дмитров, Серпухов и Коломна.

Всего в Подмосковье овощи высадили на площади 7,8 тысячи гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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