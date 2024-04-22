Уровень снижения абортов достиг 7% в Подмосковье в 2023 году

«Мы наблюдаем ежегодное снижение количества абортов в Московской области. В прошлом году число женщин, отказавшихся прерывать беременность после доабортного консультирования, выросло на 7% по сравнению с 2022-м. Достичь таких результатов мы смогли благодаря масштабной профилактической работе, а также психологической поддержке беременных», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале « Стань мамой в Подмосковье ». Также работает колл-центр по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил положительную динамику рождаемости.

«Наш регион на втором месте по числу новорожденных после Москвы и по приросту после Чечни», - сообщал Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».