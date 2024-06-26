Уровень инфляции в Подмосковье стал самым низким по ЦФО в мае

Из Чехова 76 детей отправились отдыхать в лагерь «Искраград» Раменского района. Там началась спортивная смена.

Чеховцы отдыхают и в лагере «Звездочка», который находится на территории городского округа и принадлежит Московскому машиностроительному заводу.

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У ребят в планах завоевать множество медалей и победить во всех спортивных соревнованиях.

«У них там волейбол, баскетбол, футбол и даже чирлидинг. У меня дочка как раз этим спортом и занимается. Мы ждем эмоции детей больше всего», - поделилась многодетная мама Ольга Тихова.

Перед отъездом напутственные слова ребятам сказала председатель Совета депутатов городского округа Чехов Галина Козина. После этого дети сели в автобус и отправились в лагерь «Искраград». Лагерная смена будет длиться 21 день.

Этим летом более девяти тысяч детей из Чехова посетят санатории, базы отдыха и детские оздоровительные лагеря. Из них 250 детей поедут отдыхать по путевкам, купленным Управлением отраслей социальной сферы администрации муниципалитета. Кроме этого, летом юные чеховцы заняты в лагерях дневного пребывания и не только.

«Творческая площадка на базе центра творчества „Палитра“ действует уже более 10 лет. Дети, которые посещают дом творчества, имеют возможность закрепить свой успех. Творческие занятия у них проходят в летний период», - рассказала начальник управления развитием социальной сферы администрации городского округа Чехов Ольга Щукина.