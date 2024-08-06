06 августа 2024, 13:31

Уровень безработицы в Подмосковье снизился до 0,14%

Unsplash
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Свыше 70 вакансий доступно в Подмосковье в разных отраслях. Сейчас уровень регистрируемой безработицы составляет 0,14%, на учете в службе занятости состоят 6,7 тысячи жителей.

Как рассказали в Мособлдуме, сейчас на рынке труда в регионе наблюдают положительную динамику. Этого удалось добиться благодаря открытию новых предприятий.

«В нашем регионе доступно порядка 70 тысяч вакансий в самых разных отраслях, созданы все условия, чтобы каждый житель имел возможность реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

При поиске работы жителям советуют в первую очередь обратиться в центр занятости. Специалисты помогут с профориентацией, открытием своего дела и прохождением переобучения.

Найти подходящую вакансию жители могут на портале «Работа России».

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Рабочие места
06 августа 2024, 14:00
Команда их Мытищ приняла участие во всероссийской краеведческой экспедиции
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Всероссийская детская эколого-краеведческая экспедиция прошла около озера Селигер. Участие в образовательной программе приняла молодежная команда из Мытищ.

В этом году экспедицию посвятили Году семьи. Участниками команд стали не только школьники и волонтеры, но и их родители. Всего - более 100 человек.

Команды две недели соревновались в туристическом мастерстве. Они участвовали в патриотических акциях, мастер-классах, творческих конкурсах. Также устанавливали палаточный лагерь, собирали байдарки, занимались пешеходным туризмом, посещали экскурсии по историческим местам Тверской области, устраивали походы по акватории Селигера и песенные конкурсы.

«Участие Мытищ в данном мероприятии стало уже традицией. Из года в год ребята показывают высокие результаты. В этом году Мытищи стали абсолютными рекордсменами по количеству завоеванных призов и грамот как в личном, так и командном зачете», - рассказала руководитель Мытищинской команды Ирина Ротко.

Напомним, экспедицию организовала Международная академиядетско-юношеского туризма имени Остапца-Свешникова при поддержке Мытищинского отделения Российского географического общества и Общественной палаты округа.

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Мытищи Молодежь
06 августа 2024, 13:36
Лесопожарные формирования Шатуры и Воскресенска получили новую технику
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Два тягача для перевозки спецтехники поступили в лесопожарные формирования Шатуры и Воскресенска. В этом году ожидается поставка еще восьми единиц — автоцистерны, тракторы с полуприцепамии бульдозеры.

По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, помимо специальной пожарной техники в лесопожарных формированиях есть и специальная тяжелая – колесные тракторы для создания защитных минерализованных полос и тяжелые гусеничные - для работы в труднопроходимых лесных массивах.

«Такая техника сама к месту пожара, конечно, не доедет. Для ее доставки специалисты Центрлесхоза используют тяжелые седельные тягачи с тралами», - рассказал Агулов.

Новая техника поступит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Машины Воскресенск Шатура
06 августа 2024, 12:51
Вокальная студия из Раменского выиграла Гран-при на всероссийском конкурсе
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Народный коллектив «Вокальная студия» из Раменского успешно выступил на Всероссийском творческом конкурсе «Семья». Исполнители получили диплом Гран-при в номинации «Вокал».

На Всероссийском творческом конкурсе «Семья» главной наградой за песню «А знаешь, все еще будет» отметили трио из Раменского: Елену Клекову, Виктора Гусева и Марию Гусеву.

Кроме того, квартет в составе Таисии Страшкевич, Надежды Лобановой, Алины Дрожжиной и Марии Гусевой отметили дипломом лауреата I степени в номинации «Вокал». Музыканты исполнили «Гимн семьи».

«Президент объявил 2024-й Годом семьи. Это одна из главных составляющих в жизни каждого россиянина, поэтому решение поучаствовать в конкурсе было принято единогласно. Мы очень рады, что жюри так высоко оценило наше исполнение!» - отметила руководитель народного коллектива «Вокальная студия» Елена Клекова.

Напомним, «Вокальная студия» работает во Дворце культуры «Сатурн» в Раменском с 2024 года. В 2015 году коллектив стал народным. Там занимаются исполнители в возрасте от 16 до 45 лет. Они выступают на городских и областных мероприятиях.

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Семья Музыка Раменское конкурсы
06 августа 2024, 12:40
Выставка картин о советском детстве начнется в Щелкове 8 августа
Щелковский историко-художественный музей
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Выставка «Нежный возраст» откроется в Щелковском историко-художественном музее 8 августа. Посетители смогут увидеть работы советских и российских художников Леонида Грубова и Виктора Багрова, а также произведения, выполненные в различных техниках.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в экспозиции представят работы художников и скульпторов из частных коллекций, а также из фонда музея.

Одним из центральных экспонатов выставки станет портрет внучки работы народного художника СССР Алексея Ткачева под названием «Маша», а графические картины Галины Завьяловой расскажут о жизни советских детей - пионеров, юных альпинистов, спортсменов, рыбаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Выставки Щелково

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