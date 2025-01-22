Урологическое отделение Дубненской больницы возглавил новый заведующий

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Берик Темирешов окончил Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», затем прошел обучение в ординатуре по специальности «Урология» и профессиональную переподготовку по специальности «Онкология».

Ранее работал врачом-урологом в областной больнице Саратова, онкоурологом в ММКЦ «Коммунарка» в Москве, где приобрел большой опыт работы, практические навыки, усовершенствовал свои профессиональные знания.

Специалист владеет всеми видами диагностики и хирургического лечения урологических и онкоурологических заболеваний. Врач выполняет экстренные и плановые операции на высоком профессиональном уровне.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов подчеркнул, что главной задачей программы «Модернизация первичного звена» является обеспечение медицинского учреждения врачебными кадрами. Урологическое отделение больницы имеет современное оборудование для точной диагностики и эффективного лечения. Широкий спектр урологических операций выполняют два опытных специалиста.