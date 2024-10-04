04 октября 2024, 16:43

Уроки успешного бизнеса для школьников провели предприниматели в Балашихе

Пресс-служба администрации Балашихи
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Школьники из 30-й школы микрорайона Авиаторов получили бесплатный доступ к бизнес-тренингам, где им рассказали истории успеха местных предпринимателей. Встреча прошла в рамках серии открытых уроков «История успеха», организованных администрацией округа.

Генеральный директор ООО «Гардифлоу», российского производителя светового оборудования, Ольга Костина и глава ООО «Мксистемс», выпускающего подъемно-транспортное оборудование, Алексей Колев поделились своими историями становления бизнеса. Они рассказали школьникам о ключевых факторах успеха, важности постоянного самообразования и вдохновили их на предпринимательские начинания.

Подобные открытые уроки стали частью усилий администрации Балашихи по поддержке местного предпринимательства и вдохновению молодежи на создание собственного дела. Школьники высоко оценили возможность пообщаться с реальными бизнесменами и получить ценные советы.

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Школьники Бизнес Балашиха
04 октября 2024, 17:07
Акция «Сдай старые шины на „Мегабак“ стартует в Подмосковье 14 октября
Медиасток.рф
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Акция «Сдай старые шины на „Мегабак“ пройдет в Подмосковье с 14 октября по 11 ноября. Цель мероприятия — сбор резины для последующей переработки.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, помимо старых шин в пункты сбора покрышек можно привезти и другие виды ненужной резины - шланги, сапоги и другие.

Акция планируется масштабной, поэтому баннеры и листовки с местами и всеми подробностями мероприятия, появятся разных муниципалитетах совсем скоро.

Проект «Мегабак» направлен на увеличение доли вторичного сырья, а это одна из главных целей национального проекта «Экология».

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Переработка Экология
04 октября 2024, 16:05
Сквер на Северной площади в Серпухове благоустроили
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Заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова провела плановый обход территорий, проверила содержание жилых домов и общественных пространств, а также благоустройство сквера на Северной площади. Подрядчики сдали объект.

В сквере на Северной площади установили новые скамейки, освещение, спортивные элементы и проведели озеленение.

Сотрудники дошкольного учреждения «Центр детства» рассказали, что возле организации необходимо обустроить тротуар. Запрос на разработку сметы отправили в Центр содействия строительству. Работы планируют выполнить в 2025 году, чтобы обезопасить родителей и детей.

Также Татьяна Орлова отправилась в жилые дома № 5А на Северной площади, № 6 на Юбилейной и № 13 на Борисовском шоссе. Вместе с представителями администрации, «Комбината благоустройства», управляющих компаний, муниципальными депутатами Еленой Акимовой и Марией Арсеньевой они проверили объекты.

Жители дома № 5А рассказали про проблемы с радиаторами. Замглавы поручила оперативно решить вопрос.

В доме № 6 завершается благоустройство двора. Подрядчик установил детскую площадку, а до конце ноября поставит зону воркаута, скамейки и урны.

Благоустроят территорию дома № 13 на Борисовском шоссе: в этом году кронируют деревья и кусты, а в следующем заменят асфальт и бордюрный камень.

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Серпухов
04 октября 2024, 16:04
Благоустройство общественных пространств проверили в Протвине
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Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко проверил ход работ по благоустройству общественных пространств в Серпухове. Он поручил устранить замечания, которые обнаружил во время инспекции.

Глава Серпухова Сергей Никитенко поручил тщательней следить за уборкой и состоянием зеленых насаждений на Лесном бульваре.

Он также проверил благоустройство площади перед спортивной площадкой на улице Архитектора Корина. На объекте работают 10 специалистов, которые выполнили 75% от запланированного объема. Им предстоит проложить кабель для монтажа наружного освещения, а также установить светильники и уложить брусчатку.

Глава Серпухова отправился к пешеходным мостам напротив «Старта». Там заканчивают благоустройство зоны, которая соединяет Лесной бульвар и пешеходную часть улицы Ленина. К проектированию и строительным работам планируют приступить в 2025 году.

Завершается также капитальный ремонт кровли в Культурно-досуговом центре «Протон». Уже смонтировали вентиляцию, ставят инженерные сети и озеленяют прилегающую территорию. На объекте трудятся 146 человек. Сергей Никитенко отметил, что «Протон» - место притяжения для жителей Протвина. Важно, чтобы работы были завершены в этом году. Тогда здесь возобновят работу кружки, секции и кинотеатр.

Отметим, контролируют качество работ специалисты администрации Серпухова и министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

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Благоустройство Серпухов Работа Протвино
04 октября 2024, 16:03
Партию гуманитарной помощи передали из Серпухова в зону СВО
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центр поддержки участников СВО и членов их семей

Единый посетил во время отпуска участник специальной военной операции Кирилл. Ему передали гуманитарную помощь, которую он доставит на передовую.

Кирилл пришел в центр поддержки участников СВО вместе с тремя дочерьми: семилетней Ариной, пятилетней Машей и Яной, которой исполнилось два года. Супруги - коренные серпуховичи, однако два года назад им пришлось переехать в Калугу. Но они часто приезжают в родной город, чтобы навестить родных.

Кирилл ушел на фронт добровольцем. Сейчас он находится в отпуске, но вскоре снова вернется на передовую.

Депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, руководитель Центра поддержки Лилия Халачева и представители местного отделения партии «Единая Россия» передали Кириллу гуманитарную помощь, а дочерям - сладости.

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Семья Серпухов

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