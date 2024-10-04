Уроки успешного бизнеса для школьников провели предприниматели в Балашихе

Читайте нас в:

Генеральный директор ООО «Гардифлоу», российского производителя светового оборудования, Ольга Костина и глава ООО «Мксистемс», выпускающего подъемно-транспортное оборудование, Алексей Колев поделились своими историями становления бизнеса. Они рассказали школьникам о ключевых факторах успеха, важности постоянного самообразования и вдохновили их на предпринимательские начинания.

Подобные открытые уроки стали частью усилий администрации Балашихи по поддержке местного предпринимательства и вдохновению молодежи на создание собственного дела. Школьники высоко оценили возможность пообщаться с реальными бизнесменами и получить ценные советы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».