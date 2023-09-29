Уроки предпринимательства провели для школьников в Мытищах

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Руководитель Общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Роман Коробейкин, а также представители организации «Опора России» провели уроки для старшеклассников нескольких учреждений Мытищ. Им рассказали, что открыть свое дело можно с 14 лет при согласии родителей. Подростки узнали о том, где взять стартовый капитал, как получить меры поддержки и начать бизнес с нуля.

«Мы встречаемся с десятью школами городского округа. Все встречи пользуются широким успехом, я думаю, что эту деятельность мы продолжим на постоянной основе», - сказал Коробейкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».

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