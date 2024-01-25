Уроки по обращению с ТКО прошли в щелковской школе

Экоуроки организовал региональный оператор, компания ООО «Хартия», работу которой курирует МинЖКХ региона. В начале урока школьников познакомили с первичными природными ресурсами, применяемыми для изготовления пластика, стекла, бумаги и металла. Некоторые из таких ресурсов невозобновляемы, в недрах земли их остается мало.

Эколог объяснила, что на производство каждой пластиковой бутылки тратятся нефть и газ, и если ее потом просто выбросить, получится, что эти ценные ресурсы использовались напрасно. Кроме того, бутылка полностью разложится в земле примерно лишь за тысячу лет и все это время будет наносить вред экологии. А если отправить ее на переработку, ее можно будет несколько раз вернуть в промышленный оборот. Это поможет сохранить окружающую среду и сберечь природные ресурсы. Школьники заинтересовались рассказом, стали задавать вопросы.

Во второй части урока эколог назвала способы переработки отходов, их сортировки в домашних условиях и полезные фракции, которые можно повторно пустить в оборот. Ученикам сообщили, что отсортированные дома полезные фракции отправляют в комплекс по переработке ТКО. В Подмосковье на контейнерных площадках действует система раздельного сбора отходов «Два Бака»: синий контейнер - для сухого и чистого пластика, бумаги, металла и стекла, серый - для органических отходов, загрязненных едой емкостей и предметов личной гигиены. Раздельно собранные отходы досортировывают и передают в переработку.

В конце урока школьники играли в экоигру «Сортировка». Они пришли к выводу, что, разделяя и сдавая отходы, можно сэкономить природные ресурсы и помочь экологии.