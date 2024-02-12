Уроки об истории российских изобретателей прошли в школах и колледжах Подмосковья

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Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, проект направлен на развитие у школьников внутренней позиции и ответственного поведения в обществе.

Учащимся начальных классов рассказали о Сергее Королеве, Юрии Гагарине и Дмитрии Менделееве. Школьники пятых-седьмых классов узнали об истории географических открытий и полезных инновациях. Старшеклассникам рассказали о роли русских исследователей в научном прогрессе.

Уроки также провели для студентов. Они посмотреть фрагмент фильма «Первые» и обсудили деятельность первооткрывателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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