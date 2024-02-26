Уроки о видах и инструментах тестирования в IT пройдут в школах Подмосковья в марте

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Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, на «уроках цифры» школьникам расскажут об основных видах тестирования. Они научатся работать со специальными инструментами при помощи интерактивного тренажера. Тематический урок посетят более 550 тысяч человек.

Открытое занятие пройдет 21 марта в Одинцовской лингвистической гимназии.

Узнать подробнее о проекте можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о лидирующих позициях региона по строительству школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».