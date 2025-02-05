05 февраля 2025, 19:44

Уроки мужества прошли в колледже «Подмосковье»

Министерство образования МО
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В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошли «Уроки мужества», посвященные 82-й годовщине победы в Сталинградской битве. Учащимся рассказали о ходе сражения, а также показали видеоматериалы о Великой Отечественной войне и продемонстрировали архивные документы.

«Фильм помог студентам глубже понять значение Сталинградской битвы для исхода войны. После просмотра они обсудили увиденное, поделились впечатлениями и размышлениями», - отметили в колледже.

В пресс-службе Министерства образования Московской области подчеркнули, что главная цель подобных мероприятий - сохранение исторической памяти и воспитание гражданственности у подрастающего поколения.

Школьники Образование
05 февраля 2025, 20:02
Вечерние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 5 февраля
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 5 февраля. Движение затруднено на Ленинградском, Киевском, Волоколамском и Ярославском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Пробки Дороги
05 февраля 2025, 19:56
Агрохолдинг в Озерах увеличил площадь посевов озимой пшеницы на 56 гектаров
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Предприятие «ОСП агро» из Озер заложило свыше 1200 гектаров озимой пшеницы урожая в этом году. Это больше показателей сезона прошлого года.

В этом сезоне агрономы особенно тщательно следят за состоянием посевов. Это важно в условиях нестабильной погоды.

«В текущем году наблюдаются атипичные для Московской области погодные условия, характеризующиеся теплой погодой и отсутствием снежного покрова. На данный момент состояние посевов озимой пшеницы можно оценить как удовлетворительное», - отметили представители агрохолдинга.

От того, какие метеоусловия установятся в Подмосковье в феврале, будет зависеть дальнейшая судьба зимних культур.

Отметим, что агрохолдинг в Озерах является владельцем около 13 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Коломне. Специалисты компании выращивают широкий ассортимент сельсхоз продукции высокого качества.

Коломна Сельское хозяйство
05 февраля 2025, 19:24
Замглавы Балашихи встретился с жителями дома № 5 на Реутовской улице
пресс-служба администрации Балашихи
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Член политсовета партии «Единая Россия» в Балашихе Максим Сидоркин провел осмотр системы водоотведения в подвальном помещении многоквартирного дома в рамках партпроекта «Жители МКД». Визит состоялся по просьбе жителей, которые неоднократно обращались с жалобами на подтопление подвала в результате прорыва канализационных труб.

Во время осмотра Максим Сидоркин встретился с жителями, поблагодарив их за активную гражданскую позицию и готовность сотрудничать в решении возникшей проблемы. Он отметил, что совместная работа всех заинтересованных сторон является залогом успешного результата.

Результаты проверки будут подвергнуты тщательному анализу, и все необходимые ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Сидоркин заверил жителей, что будет осуществляться постоянный контроль за ходом выполнения работ. Он подчеркнул, что подобные инциденты требуют системного подхода, который включает не только оперативное устранение последствий аварий, но и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных ситуаций в будущем.

Эта инициатива служит примером того, как важно взаимодействие между властью и населением для решения актуальных проблем и обеспечения комфортных условий проживания в многоквартирных домах.

ЖКХ Балашиха
05 февраля 2025, 19:19
Кинопоказ фильма «Неанисия» прошел в гимназии № 7 в Чехове
пресс-служба администрации м.о. Чехов
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В учебных заведениях муниципального округа Чехов продолжаются киноуроки. Мероприятия проходят при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».

Кинопоказ фильма «Неанисия» прошел для учеников 11-го класса гимназии № 7 муниципального округа Чехов. В сюжете киноленты лежит история 18-летнего юноши Богдана, пережившего несколько личных трагедий, что научило его скрывать свои эмоции, демонстрируя свою циничность. Но однажды всего лишь один неверно набранный номер переворачивает его весь внутренний мир. Телефонное общение с таинственной незнакомкой, назвавшейся Неанисией, сумело кардинально изменить его мировоззрение.

После просмотра ребята обсудили, что заставило главного героя пересмотреть свои ценности, пробудить в нём чувства и стремления к достойным поступкам.

Показ этого фильма был организован в рамках партийного проекта «Новая школа» исполнительным секретарём местного отделения партии «Единая Россия» Константином Безрукавым совместно с депутатом Московской областной думы Татьяной Карзубовой.

Константин Безрукавый отметил, что, обсуждая персонажей, их мотивацию и поступки, школьники учатся эмпатии, что крайне важно в современном обществе.

Проект «Киноуроки в школах России» проводятся для формирования у учащихся ценностных ориентиров, развития нравственных качеств и уважения к культурному наследию страны через просмотр и обсуждение фильмов.

Чехов Образование

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