Уроки компьютерной грамотности провели для участников «Активного долголетия» в Дмитрове

Заместитель руководителя МАУ «МФЦ „Дмитровский“» Владимир Денис рассказал, что лицам старшего поколения достаточно трудно дается обучение.

«Но после того, как мы покажем и расскажем, они понимают, что в этом нет ничего страшного. Портал настроен максимально дружелюбно для пользователей, где все простым языком написано и показано. После наших занятий обычно у людей больше не возникает вопросов и зачастую получаем обратную связь, что все довольны и счастливы», - поделился Владимир Денис.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный также встретился с участниками проекта «Активное долголетие». Пенсионеры смогли задать интересующие вопросы, обратить внимание на необходимость дополнительных пандусов, обустройство безопасных переходов. Поночевный рассказал о новых зонах отдыха, а также узнал у жителей округа их мнение по поводу уже проведенного благоустройства территории.

«Мы не хотели летом, там много очень отдыхающих, загорающих. Мы поэтому летом не хотели закрывать весь курорт, чтобы люди отдохнули. Сейчас зимой пока там никто не отдыхает ведем работы. К весне, я думаю, что сделано будет очень красиво. Будут и качели тоже, и лавочки, и спортивная площадка, и детская площадка», - рассказал Илья Поночевный.

Клуб «Активное долголетие» на базе библиотеки действует в округе с 2021 года. Для участников представлен широкий выбор досуга. Ранее для пенсионеров проводился цикл встреч с психологом и психотерапевтом. Участникам рассказали, как побороть осеннюю хандру, а также научили справляться с усталостью.

Для любителей рукоделия состоялись мастер-классы по изготовлению брошей и сувениров. Кроме того, организованы клубы по интересам: культурно-досуговый «Ретро», любителей садоводов и огородников «Удачник». Также для желающих проводят встречи со священнослужителями, которые помогут изучить Библию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье.

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