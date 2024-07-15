15 июля 2024, 11:48

Уроки кибербезопасности проведут в летних лагерях Подмосковья

Медиасток.рф
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Образовательный проект «День цифры» проводят в детских лагерях в Подмосковье. В новом сезоне в программу внедрят игровые элементы.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, проект знакомит детей с цифровыми и квантовыми технологиями, IT-профессиями и работой искусственного интеллекта. Внедрение в программу игровых элементов позволит увеличить мотивацию и заинтересованность школьников. Каждый этап проекта адаптировали для ребят от семи до 17 лет.

Задания создают при участии ведущих IT-компаний. Они знакомят детей с современными технологиями, кибергигиеной и разными профессиями.

Все учебные материалы проекта размещены на официальном сайте. Там можно найти видеоролики, методические рекомендации и руководства для вожатых и воспитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детсадов к 1 сентября. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий.

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Детские лагеря
15 июля 2024, 11:56
Подмосковье победило на всероссийских соревнованиях по хоккею на траве
СШОР по игровым видам спорта
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Подмосковье выиграло золото на соревнованиях по хоккею на траве «Юность России» среди девушек 13-16 лет. Турнир прошел в Казани, в нем участвовали 10 команд.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, команда региона победила во всех играх группового этапа и обыграла сборную Татарстана. В состав коллектива вошли воспитанницы СШОР по игровым видам спорта. Индивидуальные награды получили Полина Сирачтдинова и Кристина Быкова.

Турнир прошел с 5 по 12 июля в Казани. Он стал отбором на летнюю спартакиаду учащихся России, которая состоится в Крымске с 10 по 18 августа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
15 июля 2024, 11:54
Луховицкий колледж представил возможности обучения в аграрной сфере
медиасток.рф
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Приемная кампания продолжается в Луховицком аграрно-промышленном техникуме. Учебное заведение участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» и готовит специалистов по профессиям сельскохозяйственного профиля.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что студенты техникума помогают сориентироваться ребятам, которые только хотят поступить на обучение. Им рассказывают о лаборатории промышленного садоводства, где будущие специалисты получают практические навыки и знания. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» лабораторию оснастили современным оборудованием, что позволяет готовить кадры высокого уровня.

Абитуриенты и школьники могут побывать на экскурсии по лаборатории, узнать о возможностях и перспективах обучения в техникуме. Ребята могут увидеть процесс подготовки специалистов, задать вопросы и получить ответы от студентов и преподавателей.

Приемная кампания в Луховицком аграрно-промышленном техникуме продолжается, и все желающие могут подать документы для поступления. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной научной физической олимпиаде. Ребята привезут домой Гран-при из Ханты-Мансийска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Луховицы
15 июля 2024, 11:45
Неонатальный скрининг провели для 34 тысяч детей в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Обследование новорожденных, которое выполняется в первые дни жизни ребенка, позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. С начала года неонатальный скрининг в Подмосковье провели для 34 тысяч четей.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил, что скрининг позволяет выявить 36 генетических заболеваний. При помощи диагностики находят детей из группы риска, за которыми устанавливают наблюдение. При необходимости врачи сразу назначают лечение.

С начала года в Подмосковье обследовали более 34 тысяч детей. Для анализа делают забор крови из пятки новорожденного.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение
15 июля 2024, 11:36
Свыше 64 тысяч детей отдохнули в пришкольных лагерях Подмосковья с начала лета
Министерство образования МО
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Вторая смена стартовала в пришкольных детских лагерях Подмосковья. С начала лета там отдохнули более 64 тысяч ребят.

Как рассказали в подмосковном Минобразования, оставить ребенка в лагере на целый день во вторую смену можно в 80 учебных заведениях. Всего школы примут около пяти тысяч человек. Смены посвятят спорту, патриотизму, Году семьи и другим темам. Для участников проведут развивающие занятия, игры, экскурсии и многое другое.

«Программы воспитания в каждом лагере составлены с учетом рекомендаций Министерства просвещения РФ. Особое внимание на сменах пришкольных лагерей уделяется поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья и из социально незащищенных семей», - отметили в министерстве.

Лагеря будут работать все лето. Заключительная смена начнется 1 августа, в это время там отдохнут более 1,2 тысячи детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детсадов к 1 сентября. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Детские лагеря

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