Уроки к годовщине освобождения Будапешта от немецких войск прошли в Химках

Подобные мероприятия также прошли в образовательном учреждении деревни Подолино и в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов рассказали участникам о ходе Будапештской операции.

«Операция по освобождению Будапешта длилась с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года и отличалась своей затяжностью и ожесточённостью. Мы гордимся нашими солдатами, которые являются настоящими примерами мужества и патриотизма», - отметила Юлия Мамай.

В лицее № 15 депутат химкинского Совета Надежда Смирнова провела параллели между освобождением венгерской столицы в 1945 году и текущей специальной военной операцией на Украине.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов в своем видеообращении подчеркнул, что в Химках уделяется особое внимание патриотическому воспитанию жителей. С начала июля в округе реализуется масштабная общественная программа, направленная на укрепление связи между поколениями. В рамках этой программы проводятся различные мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, культурные события и встречи с ветеранами и участниками СВО.