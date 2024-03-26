Уроки электробезопасности провели в школах Одинцова

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Ученики получили информацию о свойствах электричества и необходимости соблюдения правил безопасности при работе с электроприборами. В рамках занятий специалисты также провели беседу о высоковольтных линиях электропередач, включая те, что используются на железнодорожных путях.

Для старших классов энергетики организуют экскурсии в филиалы и производственные отделения компании «Мособлэнерго», что помогает учащимся определиться с выбором профессии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».