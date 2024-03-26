26 марта 2024, 23:50

Уроки электробезопасности провели в школах Одинцова

Министерство энергетики Московской области
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Уроки электробезопасности по теме «Электричество — не игрушка!» прошли в школах Одинцовского городского округа. Специалисты рассказали учащимся 5-7 классов о правилах использования электроприборов.

Ученики получили информацию о свойствах электричества и необходимости соблюдения правил безопасности при работе с электроприборами. В рамках занятий специалисты также провели беседу о высоковольтных линиях электропередач, включая те, что используются на железнодорожных путях.

Для старших классов энергетики организуют экскурсии в филиалы и производственные отделения компании «Мособлэнерго», что помогает учащимся определиться с выбором профессии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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Школы Электричество Правила
26 марта 2024, 23:23
Системы газоснабжения заменят в 13 многоквартирных домах в Одинцове до конца года
Пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья
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Замену систем газоснабжения проведут в 13 многоквартирных домах Одинцовского округа в 2024 году. Кроме того, в 137 МКД муниципалитета проведут работы по капитальному ремонту.

Как сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, системы автоматического контроля загазованности устанавливаются в каждой квартире в рамках программы капремонта в Московской области, начиная с 2022 года.

В одном из домов в дачном поселке Лесной Городок, по адресу Лесная улица, дом № 10, уже произведена замена системы газоснабжения в соответствии с проектом капитального ремонта. Также была установлена общедомовая система освещения и завершены работы по капитальному ремонту фасада.

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Одинцово ЖКХ Газ
26 марта 2024, 23:02
Спортсмены из Ступина завоевали 11 наград кубка мира по тхэквондо
Русская федерация развития тхэквондо
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Международный турнир «Кубок Северной Пальмиры» завершился в Санкт-Петербурге. В этом году ему присвоили статус кубка мира по тхэквондо ICTF. Одиннадцать наград в рамках соревнований завоевали спортсмены из Ступина.

Состязания проходили в спортивном комплексе Nova Arena и собрали свыше 600 участников из 25 регионов России и семи стран мира, таких как Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Туркменистан и Новая Зеландия.

Участники турнира соревновались в различных категориях: «Туль» - демонстрация техники, «Массоги» - бои, и «Силовое разбивание» - приемы ударов.

Ступинские спортсмены под руководством тренеров Юлии и Олеся Жуковых показали отличные результаты и выступали от имени межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Русская Федерация развития тхэквондо».

Олесь Жуков отметил, что на турнире проводятся отборочные соревнования для составления сборной России, и три спортсменки из Ступино - Юлия Маскаева, Ксения Симонайцева и Таисия Столярова - были включены в состав сборной.

По итогам турнира ступинские спортсмены достигли следующих результатов: Таисия Столярова заняла III место в спарринге и II за технический комплекс, а Юлия Маскаева завоевала III и II места соответственно. Андрей Курашкин и Дмитрий Комаров выиграли серебро и бронзу в своих весовых категориях в спарринге, а Рамиль Якупов получил бронзу за демонстрацию технического комплекса «Туль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Награды Ступино
26 марта 2024, 22:39
Экологическая экскурсия «Весенние птицы старой усадьбы» пройдет в Ленинском городском округе 7 апреля
Администрация Ленинский г.о.
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Жители Ленинского округа получили возможность отправиться в орнитологическое путешествие по музею-заповеднику «Горки Ленинские». Экологическую экскурсию «Весенние птицы старой усадьбы» запланировали на 7 апреля.

Кандидат биологических наук и орнитолог Павел Квартальнов проведет экскурсию, которая научит посетителей понимать птичий «язык» и ориентироваться в разнообразии их звуков.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд выразил уверенность в важности сохранения уникальной экосреды и заповедной красоты в парке. Он отметил, что музей-заповедник постоянно проводит различные мероприятия, такие как экологическая акция «Покорми птиц зимой».

«В начале весны прогулка по тайным дорожкам старинного парка и наблюдение за птицами - лучшая возможность провести время всей семьей», - добавил Евгений Сарамуд.

Как отметили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова, расположение усадьбы и обширные территории благоприятны для знакомства с различными видами птиц.

Желающие принять участие в экскурсии могут приобрести билеты на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Экскурсии Птицы Ленинский округ
26 марта 2024, 22:14
Жителям Ленинского городского округа напомнили правила безопасности при жарке шашлыка
Медиасток.рф
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Жителям Ленинского городского округа напомнили о правилах безопасности при разведении открытого огня, которые вступили в силу в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Он отметил, из-за введения специального противопожарного режима на территории Московской области запрещено разведение открытого огня, включая готовку шашлыков. Обычно такой режим вводится с 1 апреля.

Жителям Подмосковья напоминают, что жарить шашлык на мангале или гриле разрешается только на специально отведенной площадке, находящейся не менее, чем в пяти метрах от дома и других построек.

«В радиусе двух метров от огня не должно находиться никаких горючих или легковоспламеняющихся материалов», - указал Станислав Каторов.

Также отмечено, что мангалы запрещено устанавливать во дворах МКД, возле гаражей, на балконах, верандах, террасах и крышах жилых домов, а также вне специально оборудованных площадок в парках, лесопарках и лесных массивах. Разведение костра вне мангала серьезно увеличивает риск возникновения пожара.

В пресс-службе муниципалитета подчеркнули, что на территории городского округа предусмотрены специальные места для приготовления шашлыка.

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Пожары Правила Ленинский округ

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