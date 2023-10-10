Уроки экологии и энергосбережения провели для школьников в Воскресенске

Читайте нас в:

Ребята поучаствовали в квест-игре «Энергопоиск» в Центре культуры и досуга «Москворецкий». Сначала они посмотрели мультфильм о способах энергосбережения в квартире, а после разделились на команды для участия в эстафетах.

Для учеников начальных классов школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова провели экочас «Секреты бережливости» в Центральной детской библиотеке. Ребята узнали, что такое энергия и как ее получают. Они отгадали загадки о бытовой технике и кроссворд «Электроприборы».

Завершилось мероприятие просмотром тематических мультфильмов «Уроки тетушки Совы. Электробезопасность» и «Фиксики. Солнечная батарея».

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе капитально отремонтируют 20 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».