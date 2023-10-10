Уроки экологии и энергосбережения провели для школьников в Воскресенске
Уроки экологии и энергосбережения прошли в Воскресенске в рамках всероссийского фестиваля #Вместеярче. В библиотеках и культурных центрах школьникам в игровой форме рассказали о способах сбережения ресурсов.
Ребята поучаствовали в квест-игре «Энергопоиск» в Центре культуры и досуга «Москворецкий». Сначала они посмотрели мультфильм о способах энергосбережения в квартире, а после разделились на команды для участия в эстафетах.
Для учеников начальных классов школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова провели экочас «Секреты бережливости» в Центральной детской библиотеке. Ребята узнали, что такое энергия и как ее получают. Они отгадали загадки о бытовой технике и кроссворд «Электроприборы».
Завершилось мероприятие просмотром тематических мультфильмов «Уроки тетушки Совы. Электробезопасность» и «Фиксики. Солнечная батарея».
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