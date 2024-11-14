14 ноября 2024, 12:47

Урок «Разговоры о важном» провели в школе № 2 в Свердловском

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Традиционное занятие на тему патриотизма прошло в одной из школ Лосино-Петровского. На нем поговорили о том, как можно сделать свой вклад в общее дело.

Мероприятие в Свердловской школе № 2 началось с линейки и исполнения гимна Российской Федерации. Затем в классах школьники поговорили на тему «Твой вклад в общее дело».

Они обсудили, как каждый из них может помочь соседям, школе, нуждающимся. Каким образом можно помочь благотворительным организациям.

«Это важно и для нас. Объединяясь ради общей цели, мы можем достичь большего. Важно помнить, что наш вклад, даже самый маленький, имеет значение. Каждый раз, когда мы действуем с добрыми намерениями, мы становимся частью чего-то большего», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

На уроке дети могли задать вопросы и обсудить интересующие их аспекты темы.

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Школьники Лосино-Петровский Патриотизм
14 ноября 2024, 14:26
Речные трамваи в Химках перевезли свыше 100 тысяч пассажиров в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Специалисты подвели итоги работы водных трамваев по маршруту «Химки — Северный речной вокзал». Всего за летний период по водной глади округа совершили прогулку более 100 тысяч пассажиров.

Каждый день теплоход совершал по восемь рейсов в обе стороны. Навигация открывалась от причала «Химки» в 9:00. Добраться до «Северного речного вокзала» точки можно было за 25 минут со скоростью 15 километров в час.

«Люди выбирают речные маршруты за их удобство и живописные пейзажи побережья Канала имени Москвы. В этом году ими воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Это на 30% больше, чем в прошлом году», - отметил начальник отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации Химок Денис Гаврилов.

Теплоход «850 лет Москве» единовременно может перевезти до 150 пассажиров. Оплатить прогулку на нем можно с помощью проездной карты «Тройка» или в кассе причала. Стоит такое средство передвижения 150 рублей в один конец, а дети до семи лет могут прокатится на речном трамвае бесплатно.

Отметим, что речная навигация в этом году завершится 14 ноября. Последний рейс отчалит от набережной канала Москвы в 18:10.

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Химки Реки
14 ноября 2024, 14:15
Студенты из Дмитрова приняли участие в областном форуме «Мы — Россия»
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Второй молодежный форму собрал более полутора тысяч участников из муниципалитетов Подмосковья, а также из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и Белоруссии. В мероприятии участвуют студенты Дмитровского техникума и сотрудники молодежного центра «Сфера».

В течение четырех дней юноши и девушки участвуют в различных мастер-классах и встречах с популярными телеведущими и блогерами. В программу форума вошли пять образовательных блоков: организация мероприятий, информационная безопасность, ораторское искусство, социальные навыки и медиашкола.

Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что благодаря участию в форуме молодые люди могут обмениваться опытом и получать поддержку опытных специалистов. Мероприятие помогает молодежи развивать лидерские качества и коммуникативные навыки, находить единомышленников и расширять кругозор.

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Молодежь Дмитров
14 ноября 2024, 14:03
Более миллиона заявок в кружки и секции приняли в Подмосковье с января
Министерство образования МО
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Жители Подмосковья подали более 1,4 миллиона заявлений в кружки и секции в этом году. Наиболее популярными направлениями стали социально-гуманитарные, художественные и физкультурно-спортивные занятия.

По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, родители могут из дома записать детей в онлайн-формате сразу на несколько занятий.

«Для удобства родителей мы полностью оцифровали запись ребенка в кружки и секции. Отмечу, что с начала года более миллиона электронных заявлений уже было подано родителями», - сказала Болатаева.

В Министерстве образования Московской области напомнили, что выбрать секцию дополнительного образования можно на сайте new.dop.mosreg.ru.

Дети Образование
14 ноября 2024, 13:27
Еще 7 тыс заявок на перевод дач в жилые дома подали в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Электронной услугой по признанию садового дома жилым воспользовались около семи тысяч раз с начала года. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» - «Операции с недвижимостью».

После того, как дачник подал заявку на перевод своей садовой недвижимости в жилую, рассматривать вопрос начинает администрация городского округа. Именно она и принимает итоговое решение. Результат услуги направят в личный кабинет в течение 13 рабочих дней.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Недвижимость

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