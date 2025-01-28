Урок «Разговоры о важном» о Годе защитника Отечества прошел в Лосино-Петровском

На уроке школьники вместе с педагогами обсудили, кто такой защитник Отечества, как проявляется героизм, а также каким образом современные люди могут выразить благодарность героям прошлого.

Ребятам рассказали, что Год защитника Отечества приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Год защитника Отечества - 2025 - это не просто календарная дата, а символ национального единства и патриотизма. Это выражение глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны», - отметил глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лосино-Петровском прошел конкурс стихов о блокаде Ленинграда.