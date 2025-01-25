Урок про освобождение Ленинграда пройдет в школе № 29 в Химках 27 января

Химчане также примут участие в викторине и ответят на вопросы по истории России.

«Город оказался отрезанным от внешнего мира. Его жители под постоянными обстрелами и бомбардировками страдали от голода, холода и болезней. Несмотря на нечеловеческие условия, ленинградцы проявили невероятное мужество и стойкость», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Учитель истории Ирина Агамова расскажет о Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции, когда Красная Армия разгромила фашистов под Ленинградом.

«В наше время, когда российские военные участвуют в специальной военной операции, важно не забывать события Великой Отечественной войны. Это напоминает нам о том, что сила духа, стойкость и любовь к Родине остаются неизменными ценностями, которые необходимо передавать из поколения в поколение», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Встреча пройдет на Совхозной улице в доме № 16, корпусе № 6. Открытый урок станет частью патриотической программы, реализуемой в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что подобные мероприятия созданы для того, чтобы укреплять связь между поколениями и воспитывать в молодежи уважение к истории, традициям и достижениям.