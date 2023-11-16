Урок предпринимательства прошел в школе в Дмитрове

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья, школьники узнали, чем отличается ИП от самозанятого, какие есть права у предпринимателей, как получить меры поддержки и зарегистрироваться через МФЦ. Урок прошел в рамках проекта «Предпринимательские классы». Спикерами выступила руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена Дмитрова и Талдома Александр Терентьев и представитель центра «Мой бизнес» Мария Семенова.

Подростки узнали о грантах для молодых предпринимателей, которые можно направить на аренду помещения или покупку оборудования. Их могут получить ребята до 25 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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