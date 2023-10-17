Урок предпринимательства прошел в школе № 21 в Ногинске

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Семинар для школьников провели руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Богородского округа Матомет Сакалов и владелец отеля Елена Терешина. Ребятам рассказали о том, как открыть свое дело, какие можно получить меры поддержки и возможностях бизнес-объединений. Многие частники встречи делились своими идеями и планами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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