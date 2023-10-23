Урок предпринимательства прошел для школьников в Солнечногорске

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На занятии побывали ребята из старших классов. На встречу к ним пришел руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Солнечногорск Алексей Шашкин. Он рассказал о том, что включает в себя предпринимательство, что представляют собой бизнес-план и финансовая модель, как начать и успешно вести свое собственное дело.

«Основная мысль встречи заключалась в том, что главным капиталом, который никогда не сгорит и принадлежит только тебе, являются знания. Нам было важно донести этот посыл до молодых прежде, чем они начнут пробовать себя в предпринимательстве», - отметил Алексей Шашкин.

Представители местного отделения «Мой бизнес» рассказали ребятам о действующих в регионе мерах поддержки молодых предпринимателей.

Урок состоялся в рамках проекта «Предпринимательские классы», который проводится по инициативе бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева.

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