Урок православной культуры прошел в школе № 99 в селе Конобеево

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Член творческого объединения «Воскресенский краевед» Марина Мамаева рассказала детям о репрессиях 1930-х годов. Затем ребята посмотрели документальные кадры с разрушением храмов и телепередачу «Мульткалендарь» о мученике Владимире Ушкове от телеканала «Союз».

Они узнали о его служении в Троицком храме и ссылке в Онеглагерь. Вдохновившись биографией Ушкова, ребята сделали рисунки по теме урока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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