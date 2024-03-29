Урок православной культуры прошел в школе № 99 в селе Конобеево
Урок православной культуры провели для учеников 4-го класса школы № 99 в селе Конобеево. Юные жители городского округа Воскресенск познакомились с биографией старосты местного Троицкого храма и мученика Владимира Ушкова.
Член творческого объединения «Воскресенский краевед» Марина Мамаева рассказала детям о репрессиях 1930-х годов. Затем ребята посмотрели документальные кадры с разрушением храмов и телепередачу «Мульткалендарь» о мученике Владимире Ушкове от телеканала «Союз».
Они узнали о его служении в Троицком храме и ссылке в Онеглагерь. Вдохновившись биографией Ушкова, ребята сделали рисунки по теме урока.
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