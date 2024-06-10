Урок по тактической медицине провели для школьников в усадьбе Гребнево

Мероприятие объединило активистов «Движения Первых» из четырех муниципалитетов Подмосковья: Котельников, Лосино-Петровского, Фрязино и Щелково. Это первый подобный слет, начало большой программы в усадьбе Гребнево, которая будет проводиться на постоянной основе.

Все ребята и участники слета получили невероятные эмоции от знакомства с собаками, полезные знания и опыт в оказании первой доврачебный помощи, тепло от встречи и общения друг с другом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На занятии разобрали, как остановить кровотечение и правильно наложить жгут, как необходимо действовать в условиях чрезвычайной ситуации. Участник специальной военной операции, командир группы эвакуации с позывным «Махно» провел для ребят занятие, а потом каждый опробовал полученные знания на практике.

Одними медицинскими навыками мероприятие не обошлось. Ярким и запоминающимся событием для ребят стало личное знакомство с волонтерским отрядом собак породы корги «Маруся и друзья». Руководитель рассказал активистам о взаимодействии ушастых спасателей и Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Именно работа с особенными детьми - приоритетное направление для корги-отряда.