Урок по раздельному сбору отходов провели для ребят из летнего лагеря в Балашихе
Урок по раздельному сбору отходов прошел для ребят из летнего лагеря в Балашихе. Организатором мероприятия выступил регоператор Ногинского кластера. Встреча состоялась в «Централизованной библиотечной системе» имени Андрея Белого.
Ребятам рассказали, как неправильное обращение с отходами вредит экологии и о важности вторичной переработки. С детьми также обсудили современные методы утилизации мусора и какие товары нужно выбирать, чтобы минимизировать использование одноразовой упаковки.
Помимо этого, представители регионального оператора познакомили слушателей с системой раздельного сбора отходов «Два Бака» и «Мегабак».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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