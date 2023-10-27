Урок по правилам поведения на железной дороге прошел в гимназии № 6 в Солнечногорске
Ученикам гимназии № 6 в Солнечногорске напомнили о правилах безопасности на железной дороге. Урок прошел для учащихся 5-6 классов в актовом зале учреждения.
Представители администрации городского округа Солнечногорск встретились с ребятами и напомнили им о правилах безопасности при переходе железнодорожных путей, об опасности игр, прослушивания музыки в наушниках и использования телефонов вблизи рельсов. Также школьникам рассказали о недопустимости поездок на крышах поездов.
«В образовательных учреждениях округа мероприятия такого формата будем проводить на регулярной основе. Очень важно объяснять нашему молодому поколению, что железная дорога - это зона повышенной опасности и не место для игр», - отметил представитель отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации городского округа Солнечногорск Юрий Шмаков.
Профилактические рейды вблизи железнодорожных станций в Солнечногорске проходят каждую неделю.
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