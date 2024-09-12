Урок по оказанию первой помощи для пенсионеров пройдет в Котельниках 13 сентября

Как отмечают организаторы, это отличная возможность освоить важные навыки, которые могут пригодиться в любой нештатной ситуации. Специалисты расскажут гостям о правилах безопасности при оказании первой помощи, что является основополагающим моментом в экстремальных ситуациях, как правильно оказывать доврачебную помощь и какие виды кровотечений существуют.

Также пройдет практическое занятие по наложению повязок и жгутов, так как правильно оказанная первая помощь может стать решающим фактором и спасти жизнь человеку в критический момент.

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