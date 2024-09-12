12 сентября 2024, 15:37

Урок по оказанию первой помощи для пенсионеров пройдет в Котельниках 13 сентября

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Участники клуба «Активное долголетие» в Котельниках смогут принять участие в уроке «Основы оказания первой помощи». Он пройдет в спортивной школе «Котельники» 13 сентября.

Как отмечают организаторы, это отличная возможность освоить важные навыки, которые могут пригодиться в любой нештатной ситуации. Специалисты расскажут гостям о правилах безопасности при оказании первой помощи, что является основополагающим моментом в экстремальных ситуациях, как правильно оказывать доврачебную помощь и какие виды кровотечений существуют.

Также пройдет практическое занятие по наложению повязок и жгутов, так как правильно оказанная первая помощь может стать решающим фактором и спасти жизнь человеку в критический момент.

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Активное долголетие Котельники
12 сентября 2024, 16:26
Еще 400 животных чипировали и вакцинировали в ветпунктах при парках Подмосковья
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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С 22 августа в 25 парках Подмосковья проходят акции, организованные Минсельхозом и Минблагоустройства Московской области, где мобильные офисы Госветслужбы предлагают услуги чипирования, вакцинации и регистрации домашних животных. Об этом уточнили в Минсельхозе региона.

За время акции в ветпунктах в парках зарегистрировали 262 питомца, включая данные о номере чипа, породе, поле и владельце. В ведомстве отметили, что процедура упрощает путешествия с питомцем за границу и помогает в спорных ситуациях.

При этом, 219 животных прошли процедуру чипирования, 197 - вакцинацию от бешенства препаратом «Рабикан». Недавно акция прошла в парках Клину, Реутова, Химок и Люберец. Узнать график работы мобильных офисов Госветслужбы в парках Подмосковья можно на официальном сайте.

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Сельское хозяйство Парки
12 сентября 2024, 16:05
Лекцию о вреде алкоголя провели для школьников в Воскресенске
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В Доме культуры деревни Чемодурово прошла профилактическая беседа, посвященная Всероссийскому дню трезвости. Мероприятие состоялось в школе имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова и было нацелено на учащихся 6-8-х классов.

Основной темой беседы стало пагубное влияние алкоголя на нравственное и физическое состояние человека. Специалисты подробно рассказали школьникам о том, какие изменения происходят в организме зависимого от алкоголя человека. Также ребятам дали ценные советы по выработке важного психологического навыка - умения твердо, но вежливо отказываться от предложений попробовать алкоголь в компании.

После теоретической части школьники приняли участие в мультимедийной игре «Будь здоров!», где, разделившись на команды, смогли закрепить полученные знания.

Организаторы отметили, что учащиеся проявили большой интерес к обсуждаемой теме и задумались о важности выбора здорового образа жизни.

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Школьники Воскресенск
12 сентября 2024, 15:56
Лекцию о Бородинском сражении провели для жителей в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Образовательная лекция о Бородинском сражении прошла в Химках. Жителям рассказали о важности этой памятной даты.

Лекцию провели муниципальный депутат Ирина Спирина, «серебряный волонтер» Марина Дубровина и заслуженный летчик-испытатель Аркадий Газарян.

«Это событие, ставшее одним из ключевых в Отечественной войне 1812 года, особенно актуально вспомнить сегодня - в дни проведения специальной военной операции. Память о Бородинском сражении и других героических страницах нашей истории - это залог нашего будущего, гарантия того, что Россия всегда будет сильной и независимой державой», - сказала Спирина.

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его запустили в июле в честь 85-летия городского округа. Всего в Химках под эгидой проекта пройдет более 400 различных мероприятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Химки История Образование
12 сентября 2024, 15:55
Противотуберкулезный стационар «Сукманиха» в Подмосковье прошел повторную сертификацию
ГБУЗ МО "МОКПТД"
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Стационар «Сукманиха» Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера успешно прошел повторный аудит Национального института качества Росздравнадзора. Учреждению выдали сертификат соответствия.

«Стационар „Сукманиха“ стал вторым среди противотуберкулезных медицинских организаций России, кто смог повторно подтвердить сертификат соответствия», - подчеркнул главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Достижение стало возможным благодаря работе всего коллектива. Специалисты приложили все усилия для того, чтобы медицинское учреждение соответствовало всем нормам и требованиям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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Здравоохранение

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