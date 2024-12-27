Урок по истории футбольного клуба ЦСКА прошел в школе № 26 Балашихи

Занятие посетил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич. Руководитель отдела по школьным, студенческим и социальным проектам профессионального футбольного клуба ЦСКА Егор Крутелев рассказал собравшимся об истории возникновения знаменитого армейского клуба, лучших игроках команды и о самых ярких достижениях.

Как рассказал Егор Крутелев, Балашиха стала первым городом Московской области, где провели классный час по истории отечественного клуба и героях футбола.

«Благодаря таким занятиям школьники могут заинтересоваться спортом № 1. К тому же, это и сохранение исторической преемственности, потому что мы рассказываем о футболе в разрезе знаковых исторических событий, которые происходили в нашей стране и неразрывно связанных с историей клуба», - отметил он.

Отметим, что «Урок ЦСКА» - это социальная программа, ее запустили для популяризации российского профессионального футбольного клуба, занятий футболом, физической культурой и спортом. В рамках проекта для школьников организуют классные часы по истории красно-синих, проводят мастер-классы с игроками. Ребята могут посещать домашние матчи клуба и экскурсионные туры по домашнему стадиону команды «ВЭБ Арене».