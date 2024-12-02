Урок по энергосбережению провели для учеников школы № 2 в Воскресенске

Арсенал медицинской техники Воскресенской больницы постоянно обновляется. Одним из таких приобретений стал лазер, созданный специалистами из Фрязина.

С помощью этого, не имеющего аналогов в мире, прибора медики могут выполнять быстрые и эффективные урологические операции с минимальным риском осложнений. Дробление камней в мочевыводящих путях происходит до состояния мельчайшей пыли. Технология значительно превосходит по эффективности и скорости все зарубежные аппараты.

Врачи провели успешную операцию пациенту, у которого в почке были два камня размером девять и 11 милллиметров. Медицинское вмешательство с помощью лазера было выполнено за один сеанс. Медики использовали специальный защитный кожух, предохраняющий ткани от повреждения излучением, и сам инструмент диаметром 2,5 миллиметра. «Он способен изгибаться и подводить лазерное волокно в ту чашечку, где находится камень», - отметил заведующий урологическим отделением больницы Дмитрий Кисляков.

Такие операции в отделении выполняются ежедневно. Они проводятся по полису обязательного медицинского страхования. Длительность процесса дробления камней зависит от их количества и размера, но благодаря свойствам лазера, занимает не очень много времени. Извлеченные фрагменты камня позволяют проанализировать его состав и подобрать меры по лечению и профилактике мочекаменной болезни индивидуально для каждого пациента.

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