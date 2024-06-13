13 июня 2024, 23:37

Урок по электробезопасности провели в детском саду в Щелкове

Россети Московский регион
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Акцию «Доброе электричество — детям», которую уже 15 лет проводит компания «Россети Московский регион» в различных муниципалитетах, на этот раз провели в детском саду № 11 «Звездочка» в рабочем поселке Монино городского округа Щелково. Ребятам рассказали об электробезопасности.

Как пояснили в Министерстве энергетики Московской области, дети узнали о том, какую опасность таит в себе электрический ток, а также показали предупреждающие знаки и с помощью слайдов продемонстрировали, как вокруг оборванного и упавшего на землю электропровода образуется зона шагового напряжения - как выйти из нее безопасным способом, а также почему нельзя играть, разводить костры и рыбачить вблизи ЛЭП.

После урока воспитанники детского сада посмотрели мультфильмы о правилах безопасного обращения с электрическим током, а после сотрудники компании вручили ребятам тематические подарки.

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Дети Электричество Правила Детские сады Щелково
13 июня 2024, 23:53
Школьники из Мытищ стали призерами чемпионата «Путь к успеху»
Пресс-служба Мытищи
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Команда школы № 24 приняла участие в III Евразийском Чемпионате детских и молодежных предпринимательских инициатив «Путь к успеху — 2024». Ребята из Мытищ заняли третье место.

Команда «Yellow Street» из школы № 24 из Мытищи стала участником III Евразийского Чемпионата детских и молодежных предпринимательских инициатив «Путь к успеху - 2024». Ребята вошли в число 200 команд, которые прошли отборочный этап. Всего заявки подали более полутысячи желающих. Этап проходил в инновационном центре «Сколково» на протяжении восьми часов.

Ребята из Мытищ показали свой проект по предпринимательской инициативе в формате TED. Их идею оценивали предприниматели, жюри и эксперты. По итогам конкурса команда «Yellow Street» вошла в тройку лидеров.

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Школы Мытищи Молодежный Инновационный центр «Сколково»
13 июня 2024, 23:41
Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Ногинске в июне
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет с 14 по 19 июня. Его посвятят жизни, работе и творчеству народного артиста Российской Федерации Петра Наумовича Фоменко.

В мероприятиях фестиваля примут участие деятели кино и театра, в числе которых актриса Юлия Пересильд, актриса Галина Тюнина, актер Вениамин Смехов. Творческое мероприятие соберет поклонников театра, студентов театральных вузов, а также профессионалов кино и театра.

«Тема учителей и учеников у каждого отзывается по-своему. Моим учителем на протяжении четырех лет обучения в ГИТИСе был наш мастер курса - Олег Львович Кудряшов. Он рассказывал про такой особенный театр, в котором возможно все. Современный театр таким и должен быть - живым. Такой театр наполнен энергией, самой жизнью, которую вдыхают в него наши Мастера, актеры, да и сами зрители, становясь соучастниками невероятного, свободного, творческого процесса. С удовольствием приму участие в образовательной программе фестиваля, пообщаюсь с молодежью, начинающими артистами. Потому что с молодым поколением нужно разговаривать, и делать это искренне», - прокомментировала основную тему фестивальной программы актриса Юлия Пересильд.

Торжественное открытие фестиваля состоится 14 июня в 18:00 на фонтанной площади в Ногинске. В рамках фестивальной программы будут работать выставки и мастер-классы, театральные коллективы на сцене «Мособлдрамы» представят свои постановки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Театры Юлия Пересильд Богородский
13 июня 2024, 23:17
Более 1,5 миллиона поездок на автобусах Подмосковья зафиксировали в День России
Пресс-служба Минтранса МО
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Более 1,5 миллиона раз жители и гости Подмосковья воспользовались общественным транспортом в День России. Из них 974 тысячи — пассажиры проехали на автобусах Мострансавто.

«В честь праздника наши перевозчики раздали пассажирам более двух тысяч лент с триколором на автовокзалах, автостанциях, остановках и в автобусах», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта региона Алексей Гержик.

Самым популярным стал маршрут автобуса № 368 «станция МЦД Долгопрудная - Москва». На нем зафиксировано порядка 11,5 тысячи поездок.

Среди способов оплаты в автобусах в праздничные дни лидируют социальные карты жителя Московской области и москвича - более 697 тысячи транзакций.

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Праздники Автобусы МЦД
13 июня 2024, 22:36
Учения по срочному восстановлению электроснабжения после аварии провели в Клину
Россети Московский регион
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Масштабная противоаварийная тренировка по отработке взаимодействия при ликвидации последствий массовых отключений электричества прошла на базе филиала компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» в Клину. Руководил учениями вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

В мероприятии приняли участие представители различных служб и ведомств, а также энергетических компаний. Главная цель тренировки - отработать оперативное взаимодействия между всеми структурами, которые участвуют в восстановлении электроснабжения потребителей, нарушенного вследствие аварии на питающем центре ПС 110 киловольт.

По словам Хромушина, чтобы потребители не чувствовали дискомфорта, крайне важно ликвидировать последствия аварий в максимально сжатые сроки. Все уровни, в том числе сетевые организации и муниципальные службы, должны оперативно обеспечивать устойчивое электроснабжение жилых домов, социальных объектов, объектов ЖКХ, в частности, котельных и водозаборных узлов, особенно зимой.

По сценарию произошло массовое отключение электричества в клинском городском поселении Высоковск - 151 населенный пункт. Это более 45 тысяч человек, 159 социально значимых объектов.

Компания «Россети Московский регион» оперативно отправила 50 передвижных электростанций 30 киловатт-час и выше с общей мощностью 16 800 киловольт-апмер для восстановления электроснабжения потребителей.

Учения прошли успешно - все поставленные задачи участники тренировки успешно выполнили.

«У нас есть целый ряд вопросов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду по электро- и теплоснабжению, которые мы должны отработать в течение летнего периода, поэтому такие тренировки крайне важны, мы их будем проводить регулярно как с сетевыми, так и с тепловыми организациями в разных муниципалитетах Московской области», - заключил Хромушин.

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Клин ЖКХ Ремонтные работы

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