Урок по безопасности на железной дороге прошел в школе № 4 в Солнечногорске

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Главный эксперт отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации городского округа Солнечногорск Юрий Шмаков рассказал ребятам, как вести себя вблизи электропоездов и как действовать в экстренных ситуациях. Теоретическую часть и наглядные материалы подобрали в соответствии с возрастными особенностями детей.

«В нашем округе около железнодорожной станции на регулярной основе проходят информационно-профилактические рейды. Всем пассажирам, а особенно подросткам раздают брошюры и напоминают о правилах безопасности», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

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