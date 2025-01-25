Урок памяти блокадницы Тани Савичевой прошел в лицее № 21 в Химках

Патриотический урок прошел в лицее № 21. Жителям рассказали о трагической судьбе девочки Тани Савичевой, которая жила в осажденном городе и вела дневник.

Перед участниками выступили председатель Совета Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«В записной книжке Таня день за днем фиксировала страшную хронику семьи: дату и время смерти своих родных. Девочка объединила поколения через свой дневник, который стал историческим документом и одним из символов блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны», - рассказал Сергей Малиновский.

Таня Савичева родилась 23 января 1930 года. Она была пятым и самым младшим ребенком в семье. Девочка отправилась к бабушкиной племяннице, когда она осталась одна. Та взяла ее под свою опеку. Таня скончалась 1 июля 1944 года от прогрессирующей болезни, когда ей было 14,5 лет. Ее записи в блокноте и короткая жизнь стали вечным напоминанием о ценности мира.

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов отметил, что в Химках на протяжении шести месяцев реализуется масштабная патриотическая программа. Она направлена на объединение поколений в муниципалитете, формирование любви к Родине, стране и городу.