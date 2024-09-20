Урок о важности семейных ценностей провели для школьников в Лобне

Почетными гостями события стали митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, а также министр образования Московской области Артем Охрименко. В своих обращениях к участникам они подчеркнули важность семейных ценностей и роли семьи в жизни каждого человека.

«Семья учит нас быть честными, сострадательными и терпеливыми. Она поддерживает нас в наших стремлениях, помогает преодолевать трудности и радоваться успехам. Семья, бесспорно, - это школа жизни, которую нужно ценить», - отметил митрополит Павел.

Урок прошел в формате театрализованного занятия «Семьеведение», где школьники вместе с учителем рассуждали о любви, верности и семейных ценностях. Такой подход позволил сделать обсуждение более живым и интересным для участников, вовлекая их в активное взаимодействие и обмен мнениями.

Мероприятие стало важной частью образовательной программы, направленной на укрепление духовно-нравственных основ среди молодежи Подмосковья, и подчеркнуло значимость семейных традиций в формировании личности.

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