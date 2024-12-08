08 декабря 2024, 11:25

Урок о творчестве поэта Николая Некрасова проведут в гимназии № 9 в Химках

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Мероприятие ко дню рождения русского поэта и публициста Некрасова организуют в Химках. На нем расскажут о творчестве классика литературы и его жизни.

Занятие проведет учитель истории Григорий Назаров. Участники встречи узнают про публицистические работы Некрасова, а также о том, как они оказывали влияние на общественное мнение.

«Николай Некрасов - классик русской литературы. Его произведения отличаются глубоким пониманием человеческой души, стремлением к справедливости и состраданием к трудящимся. На уроке школьники вместе с учителем вспомнят биографию и основные этапы творчества Некрасова», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Депутат Химок Инна Монастырская отметила, что творчество Некрасова ценно также и с исторической точки зрения. А проведение таких занятий способствует пониманию наследия наших предков. Об этом высказался муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Отметим, что в Химках работает патриотическая программа. Ее миссия заключается в объединении поколений вокруг общих ценностей. Для жителей округа проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия.

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Химки Патриотизм Писатели
08 декабря 2024, 12:00
Новую детскую школу искусств открыли в Домодедове
Пресс-служба Администрации г.о. Домодедово
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В селе Растуново, входящем в городской округ Домодедово, начал работу филиал детской школы искусств «Дарование». Это учреждение уникально для муниципалитета тем, что здесь одновременно функционируют три отделения: художественное, хореографическое и музыкальное.

В честь открытия были организованы экскурсии и концерты, на которых выступили с творческими номерами педагоги и учащиеся школы.

Здание, в котором теперь располагается школа, ранее использовалось как административное помещение племзавода «Заря Подмосковья». Долгое время оно пустовало и постепенно приходило в упадок, но впоследствии было передано в собственность муниципалитета.

Благодаря капитальному ремонту, выполненному за счет инвестора, здание превратилось в современное образовательное пространство, где теперь обучаются 170 детей. Школа радует своей светлой и уютной атмосферой, что смогли оценить как дети, так и взрослые во время экскурсии.

Ремонт включал обновление инженерных систем, фасада, кровли и проведение внутренней отделки. Также была благоустроена прилегающая территория: оборудована парковка, проложен освещенный тротуар к зданию. Для обеспечения безопасности установили системы внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева поздравила жителей с открытием и подчеркнула, что в школе сложился профессиональный педагогический коллектив, а дети, которые здесь занимаются, действительно талантливы.

«Для меня это здание можно сказать родное, потому что в свое время это здание принадлежало племзаводу „Заря Подмосковья“. Здесь на втором этаже у меня был кабинет, нам было передано это здание собственником в муниципальную собственность, и мы наконец-то смогли дать ему новое применение, это так здорово, когда дети получили такую роскошную школу искусств», - отметила Евгения Хрусталева.

Кроме того, за счет инвестора школа получила новые музыкальные инструменты: рояль, фортепиано, баяны, гитары и другие.

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Дети Школы Город Домодедово
08 декабря 2024, 11:45
Новую секцию самбо открыли в школе «Бородино» в Подольске
Телеканал «360»
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Тренировки по самбо для школьников стартовали в одной из школ городского округа Подольск. Там открыли секцию этого вида спорта.

Открытие произошло благодаря национальному проекту «Самбо в школу». На занятия уже пришли 30 учеников начальных классов.

Для них есть весь необходимый спортивный инвентарь. Заниматься здесь можно абсолютно бесплатно.

Тренировки будут проходить три раза в неделю. Самым маленьким воспитанникам четыре года, но заниматься могут дети постарше, а также взрослые.

Отметим, что всероссийский проект «Самбо в школу» помогает воспитанию нового поколения, укреплению их здоровья, а также организации внеурочной деятельности.

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Спортсмены Подольск
07 декабря 2024, 20:44
Борьбу с незаконными рекламными конструкциями усилили в Домодедове
Телеканал «360»
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В городском округе Домодедово продолжается активная борьба с незаконно размещенными рекламными конструкциями. Каждую неделю специалисты выезжают в населенные пункты округа для демонтажа таких щитов, особенно в полях и вдоль трасс, реагируя на заявки местных жителей.

Главный инспектор отдела потребительского рынка и рекламы администрации Домодедова Мария Шапошник отметила, что жалобы жителей поступают на портал «Добродел». Также при выездах мобильной группы специалисты визуально проверяют территорию и фиксируют места с незаконными конструкциями.

В среднем, за месяц удается демонтировать до 30 подобных щитов. Чтобы избежать демонтажа, рекламные объявления должны соответствовать определенным требованиям: иметь привлекательный внешний вид, хорошее техническое состояние и необходимые разрешения. В противном случае конструкции подлежат сносу, который занимает всего несколько минут.

Мария Шапошник также добавила, что жители могут обращаться в отдел по вопросам размещения и установки рекламных щитов. Ненадлежащие конструкции портят внешний вид округа, поэтому приоритет отдается высокотехнологичным рекламным решениям, таким как светодиодные экраны.

Важно отметить, что за незаконное размещение рекламных конструкций предусмотрены штрафы: гражданам грозит взыскание до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам - до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам - до полумиллиона рублей.

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Законы Реклама Город Домодедово
07 декабря 2024, 19:32
Готовность школы в микрорайоне Барыбино в Домодедове превысила 60%
Телеканал «360»
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В микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово продолжается строительство новой школы на 550 учеников, которая готова более чем на половину. На объекте ежедневно трудится свыше ста рабочих, и все усилия направлены на то, чтобы сдать школу в эксплуатацию осенью 2025 года.

Директор компании-подрядчика Алексей Викторов отметил, что уже завершены все строительно-монтажные работы несущих конструкций. Сейчас ведутся работы по инженерным системам. Благоустройство завершили в черновом варианте, и площадки готовы с твердым покрытием.

Ход работ проверила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, которая ознакомилась с текущими задачами подрядчика. Алексей Викторов рассказал, что основная задача - это ливневая канализация, которую необходимо вывести и соединить. Также важна работа с канализационными насосными станциями, чтобы закрыть покрытие к весенне-зимнему сезону.

Внутри здания рабочие грунтуют стены, укладывают плитку в туалетах и технических помещениях, устанавливают радиаторы отопления и металлические двери. Одновременно благоустраивается просторный спортивный зал, который будет оснащен баскетбольными кольцами.

Особое внимание уделяется доступности школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие нового образовательного учреждения запланировано на 2025 год, что создаст дополнительные возможности для обучения и развития детей в округе.

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Школы Строительство Город Домодедово

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