11 сентября 2024, 13:47

Урок о тенденцих в мире моды и стиля прошел в колледже «Подмосковье»

Министерство образования МО
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Классный час о тенденциях в мире моды прошел в колледже «Подмосковье». Студенты обсудили историю развития индустрии красоты и обсудили современные тенденции.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, тематический классный час провели в честь Всемирного дня красоты. Занятие прошло в формате дискуссии, где каждый мог высказать свое мнение и поделиться идеями.

В начале встречи для студентов провели краткий исторический экскурс об истории развития индустрии красоты, после чего они обсудили современные тенденции. В завершении участники получили подарочные наборы от партнера.

«В ходе обсуждения были подняты такие вопросы, как влияние социальных сетей на восприятие красоты и роль макияжа в создании современного образа», - добавили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты
11 сентября 2024, 14:28
Паркинг на 1092 машины построят в деревне Юрлово в Химках
СК „ЭСФОЭС АРКИТЕКТС“
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Девятиэтажный паркинг для машин построят в химкинской деревне Юрлово. В здании будут места для 1092 машин.

«Мособлархитектура согласовала облик многоуровневого паркинга в городском округе Химки, в деревне Юрлово. Новая девятиэтажная автостоянка общей площадью порядка 28 тысяч квадратных метров рассчитана на 1092 машиноместа», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Прямоугольное здание украсят ярко-желтыми стальными ламелями. Входы выделят желтыми порталами, которые будут выполнять сразу две функции: декоративную и навигационную.

Узор на фасадах будет складываться из сотен небольших ламелей, образовывающих ряды стрелок по всей длине здания. Их направление меняется с каждым ярусом, что создает интересный оптический эффект.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. На улице организуют еще две парковки для временного хранения автомобилей, суммарно рассчитанные на 60 машиномест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
11 сентября 2024, 14:25
Еще 30 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета
Пресс-служба Минздрава МО
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Школы для пациентов с сахарным диабетом работают в Подмосковье. С начала года в них прошли обучение почти 30 тысяч человек, из которых около 1,7 тысячи — дети.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в школах врачи рассказывают о правильном питании, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и многом другом. Сейчас в регионе работают свыше 160 таких учреждений.

«Течение заболевания зависит и от самого пациента. Проходить обучение в школе важно тем, кто впервые столкнулся с диагнозом и нуждается в получении информации, обучении и поддержке», - рассказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Пройти бесплатное обучение может любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы
11 сентября 2024, 13:47
Аэрофотосъемку для строительства дорог проведут в Солнечногорске в сентябре
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Аэрофотосъемка пройдет в Солнечногорске с 10 по 30 сентября. В этот период беспилотники и квадрокоптеры будут летать над населенными пунктами муниципалитета, чтобы уточнить данные для планирования строительства дорог и инфраструктуры.

Беспилотники для аэросъемки окрашены в яркий оранжевый и оранжево-белый цвета, а коптеры - в черный цвет. Съемки проводит подрядчик ООО «Геоскан» по заказу Мособлархитектуры согласно законодательству.

«Безопасность и комфорт жителей и гостей муниципалитета всегда остаются нашим главным приоритетом. Пожалуйста, не беспокойтесь при виде данных беспилотных летательных аппаратов в небе. Они работают на благо нашего округа», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Аэрофотосъемку проведут в Солнечногорске, деревнях Обухово, Кривцово, Головково, Ожогино, Якиманское, Колтышево, Смирновка, Вертлино, Тимоново и других населенных пунктах муниципалитета. Ознакомиться с полным перечнем адресов можно на сайте администрации округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Беспилотники Солнечногорск
11 сентября 2024, 12:06
Предприниматели в Химках создали более 40 тысяч рабочих мест с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Свыше 2,5 тысячи бизнес-субъектов открыли в Химках в этом году. Благодаря этому новую работу нашли более 40 тысяч человек, а округ занимает занимает лидирующие позиции в регионе.

Всего в Химках свыше 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, а также 7,5 тысячи - муниципальных компаний и более 250 - средних и крупных бизнесов. Заявление на региональные субсидии в этом году подали 46 предприятий. Им помогли модернизировать оборудование, выйти на маркетплейсы и открыть франшизы.

Программу поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

«Без сильной экономики рассчитывать на решение масштабных задач крайне сложно. Да, нам помогает президент, мы сотрудничаем с федеральным правительством в рамках национального проекта, но собственные ресурсы - это собственные ресурсы», - отметил губернатор.

Представители бизнеса могут воспользоваться единым инвестиционным порталом Московской области. Там собраны все самые полезные ресурсы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Бизнес

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