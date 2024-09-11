Урок о тенденцих в мире моды и стиля прошел в колледже «Подмосковье»

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, тематический классный час провели в честь Всемирного дня красоты. Занятие прошло в формате дискуссии, где каждый мог высказать свое мнение и поделиться идеями.

В начале встречи для студентов провели краткий исторический экскурс об истории развития индустрии красоты, после чего они обсудили современные тенденции. В завершении участники получили подарочные наборы от партнера.

«В ходе обсуждения были подняты такие вопросы, как влияние социальных сетей на восприятие красоты и роль макияжа в создании современного образа», - добавили в министерстве.

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