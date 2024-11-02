Урок о работе военных кинологов провели для учащихся школы № 13 в Серпухове

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Ребята из первых уст узнали о работе военных кинологов в зоне специальной военной операции. Организовали открытый урок активисты центра поддержки участников СВО и членов их семей, общественного движения «Территория Z» и Комитета семей воинов Отечества.

Участниками стали юнармейцы из центра гражданско-патриотической работы «Серпухович», курсанты военно-патриотического объединения «Слава» и ученики центра непрерывного образования. Урок провели специалисты-кинологи и ветеринары.

Детям рассказали об основах работы, случаях из практики. Каждый ребенок мог задать свой вопрос.

Организаторы пояснили, что роль военного кинолога на фронте велика. Иногда служебная собака работает лучше самой современной техники. Животные работают в зоне СВО в качестве саперов, сторожей, санитаров и связистов.

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