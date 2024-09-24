Урок о государственных символах России провели для школьников в Лобне

В ходе занятия школьники узнали о значении и истории герба России, который берет свое начало в 1497 году при правлении Ивана III. Учащиеся познакомились с символическим значением каждого элемента герба и изучили правила его использования.

Кроме того, ребятам рассказали историю российского флага и гимна, что позволило им глубже понять значение государственных символов.

Организаторы также предложили детям вспомнить пословицы и поговорки о России, что вызвало живой интерес и активное участие со стороны учащихся.

«Такое взаимодействие помогает формировать у подрастающего поколения чувство гордости за свою страну и ее богатое культурное наследие», - отметили организаторы инфочаса.

Мероприятие стало важной частью образовательной программы, направленной на патриотическое воспитание молодежи и сохранение культурных традиций.

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