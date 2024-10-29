29 октября 2024, 12:13

Урок мужества провели в школе № 3 в Дмитрове

Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Участники спецоперации встретились и пообщались с учащимися старших классов школы № 3 в Дмитрове. Они рассказали о своем боевом пути и о том, почему важно быть патриотом.

Занятие состоялось в рамках военно-патриотического воспитания. На уроке мужества военнослужащие объяснили, почему они приняли решение защищать свою страну, что такое мужество и героизм.

Также для старшеклассников провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи в экстренных ситуациях. Дети получили базовые знания и отработали практические навыки.

«В Дмитровском городском округе проводится целый комплекс мероприятий, направленных на патриотическую работу с молодежью. Регулярные встречи учащихся с участниками СВО - одна из неотъемлемых частей работы по воспитанию школьников. Нынешние бойцы-герои, делают все для того, чтобы сохранить мир и чистое небо над головой. А задача ребят поддержать наших бойцов и осознать всю ту колоссальную важность и ответственность, которую несут наши бойцы», - сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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Молодежь Школьники Дмитров Патриотизм
29 октября 2024, 14:06
Капитальный ремонт канализации начался на Солнечной улице в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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«Балашихинские коммунальные системы» приступили к ремонту канализационной трубы на Солнечной улице. На этом участке сети собираются сточные воды из расположенных поблизости домов микрорайона.

Срок эксплуатации подводящего трубопровода, запущенного почти 60 лет назад, давно истек. Объект ни разу не ремонтировали, в результате коллектор, обеспечивающий отвод стоков от 153 тысяч абонентов, полностью забит отходами и вышел из строя. Чтобы избежать аварийного выброса, было решено начать капитальный ремонт.

Работы будут выполняться открытым способом, так как труба находится на глубине от 8 до 13 метров. Этот этап будет подготовительным к большой реконструкции канализационной сети, которая пройдет в рамках государственной программы. Проект финансируется из городского и областного бюджета, на это выделено более 300 миллионов рублей. В 2025 году обновят первую часть коллектора.

Также будет отремонтирован участок канализационной системы от Горенского лесопарка до Советской улицы и построен новый коллектор. Общая протяженность работ составит 536 метров.

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ЖКХ Балашиха Ремонтные работы
29 октября 2024, 14:06
Врачи НИКИ детства осмотрели еще 9 тысяч пациентов в передвижных комплексах
Медиасток.рф
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Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов с начала года. Специалисты осмотрели почти девять тысяч ребят из отдаленных сел и деревень.

Врачи НИКИ детства проводят осмотры юных пациентов с тяжелыми патологиями в мобильных комплексах. Осмотры позволяют выявить заболевания и вовремя начать лечение.

«Всего с начала года мобильный комплекс совершил 120 выездов, в ходе которых врачи осмотрели почти девять тысяч детей. Из них 660 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики», - сказал глава института Нисо Одинаева.

В состав бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог и другие специалисты. Комплекс оборудован современным оборудованием для диагностики, это аппараты УЗИ, ЭКГ и лаборатория.

Больницы Врачи
29 октября 2024, 13:56
Гимнастки из Жуковского выступили на всероссийском гала-концерте
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Воспитанницы центра спортивной школы «Метеор» из Жуковского поучаствовали в концерте звезд мировой художественной гимнастики Ирины Винер. Они подготовили показательное выступление.

Спортсменки из Жуковского выступили на мероприятии в составе сборной команды Московской области. Гала-концерт «Мы верим твердо в героев спорта» приурочили к 90-летнему юбилею художественной гимнастики.

На сцене выступили участницы сборной команды России и сборные из субъектов страны. Также участие приняли звезды мировой оперной сцены и популярные российские артисты.

Гимнасток тренируют заслуженные тренеры России Татьяна и Мария Головины.

Отметим, что концерт состоялся в Доме гимнастики Ирины Винер в Лужниках при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Концерты Жуковский
29 октября 2024, 13:05
Минтранс Подмосковья призвал водителей менять резину на зимнюю
Медиасток.рф
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В Подмосковье начинает холодать, уже в ближайшие ночи температура воздуха по ночам может опускаться до -1 градуса, а к выходным доходить до -4. Минтранс региона рекомендует водителям не ждать и уже сейчас поменять летнюю резину на зимнюю.

При низких температурах летние шины теряют эластичность, ухудшается сцепление протектора с асфальтом, тормозной путь увеличивается в несколько раз. Это может привести к опасным ситуациям на дорогах.

После смены резины на зимнюю нужно также подготовить и сам автомобиль. Проверить ремень ГРМ, систему отопления, подвески, аккумулятор и клеммы, поставить новые свечи, смазать замки, заменить технические жидкости и залить незамерзающую жидкость для мытья стекол.

Поздней осенью на дорогах следует быть особенно внимательными. Важно не превышать скорость, не совершать резких ускорений, торможений и обгонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.

Дороги Водители

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