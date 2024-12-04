Урок мужества провели для учащихся школы № 2 в Лобне

Ежегодно в России индексируют тарифы на коммунальные услуги: тепло, воду, водоотведение, электро- и газоснабжение, вывоз ТКО. Комитет по ценам и тарифам региона рассказал, как изменится оплата коммуналки в 2025 году.

С 1 декабря 2022 года в России проиндексировали тарифы на коммунальные услуги, увеличив их на 9%. Этот рост оказался почти на 5% ниже прогнозируемой инфляции в 13,9%. После этого повышение тарифов не планируется вплоть до 1 июля 2024 года.

В Подмосковье тарифы выросли в среднем на 8,3%, что на 0,7% меньше, чем в целом по стране. Однако на отдельных территориях возможен предельный рост до 12,6%.

Напомним, средства, полученные от оплаты коммунальных услуг, направляются на обеспечение ресурсами, ремонт и строительство инфраструктуры.