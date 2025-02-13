«Урок мужества» о службе пограничников прошел в школе № 1 в Лобне

Занятие для учащихся школы № 1 провели члены местного отделения «Боевого братства»: подполковник пограничных войск в отставке, ветеран боевых действий в Афганистане Григорий Добродеев и полковник Министерства внутренних дел в отставке, ветеран конфликтов на Северном Кавказе Анатолий Поклад.

На патриотической лекции ребята узнали о службе в пограничных войсках, о военных действиях в Афганистане и на Кавказе. Затронули на встрече и тему Великой Отечественной войны, праздничную дату, которую в мае будет отмечать вся страна: 80-летие Победы.

Отметим, что в Лобне регулярно организуют историко-патриотические занятия, экскурсии и кинопоказы, которые воспитывают в подрастающем поколении любовь к Родине, уважение к прошлому страны и русского народа. Напомним, школа № 1 работает в Лобне по адресу: улица Павлика Морозова, дом № 1.