«Урок мужества» о службе пограничников прошел в школе № 1 в Лобне
В школе № 1 городского округа Лобня для школьников средних классов провели «урок мужества». Ветераны боевых действий рассказали ребятам о службе на границе, об истории вооруженных конфликтов в Афганистане и на Кавказе.
Занятие для учащихся школы № 1 провели члены местного отделения «Боевого братства»: подполковник пограничных войск в отставке, ветеран боевых действий в Афганистане Григорий Добродеев и полковник Министерства внутренних дел в отставке, ветеран конфликтов на Северном Кавказе Анатолий Поклад.
На патриотической лекции ребята узнали о службе в пограничных войсках, о военных действиях в Афганистане и на Кавказе. Затронули на встрече и тему Великой Отечественной войны, праздничную дату, которую в мае будет отмечать вся страна: 80-летие Победы.
Отметим, что в Лобне регулярно организуют историко-патриотические занятия, экскурсии и кинопоказы, которые воспитывают в подрастающем поколении любовь к Родине, уважение к прошлому страны и русского народа. Напомним, школа № 1 работает в Лобне по адресу: улица Павлика Морозова, дом № 1.