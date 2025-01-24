Урок мужества о подвиге блокадного Ленинграда провели в Лосино-Петровском

Татьянин день, или День российского студенчества, ежегодно отмечают в России 25 января. В субботу в парках городского округа пройдет множество разнообразных мероприятий.

Парки Толского, Величко и «Дубки» приглашают на праздничную развлекательную программу «ЗАЧЕТный парк». В 12:00 начнутся тематические мероприятия. В программе «Студенческие игры» все желающие смогут проявить свои умения и навыки, а также повеселиться в дружной компании.

В этот день парках будут организованы творческие мастер-классы и расслабляющая зона настольных игр. День студента в парках «Дубки» и Величко завершится зажигательной дискотекой «Стипендия пришла!». А посетители парка Толстого смогут поучаствовать в увлекательном квесте «Ночь в музее».

Напомним, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в городских парках пройдут сотни тематических мероприятий. Жителей и гостей городского округа приглашают на мастер-классы, спортивные программы, игровые анимации для детей, народные гулянья, а также областные выставки и фестивали.