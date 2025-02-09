09 февраля 2025, 16:32

Урок мужества для студентов колледжа прошел в Лосино-Петровском

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В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества для студентов подразделения Щелковского колледжа в Лосино-Петровском организовали урок мужества. Мероприятие провел сотрудник Дома культуры «Октябрь» Александр Яблонских.

Особым гостем урока стал Владо Душанович Зрнич - полковник, кандидат военных наук, доцент и участник Великой Отечественной войны. Он рассказал студентам о юных героях, которые, отложив школьные учебники и детские игрушки, брали в руки оружие, становились сынами полков, партизанскими разведчиками, работали на заводах и в колхозах, совершая подвиги, неподвластные даже взрослым.

Владо Душанович подчеркнул, что десятки тысяч детей за мужество и героизм были награждены орденами и медалями, а многим из них посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его рассказ тронул сердца студентов, напомнив о том, какой ценой была завоевана свобода.

Урок мужества стал важным напоминанием молодому поколению о храбрости, стойкости и самопожертвовании юных защитников Родины.

Студенты Лосино-Петровский Патриотизм
09 февраля 2025, 16:44
Выставка скульптур посвященная Русскому миру открылась в Реутове
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В музейно-выставочном центре Реутова стартовала экспозиция под названием «Россия. Свой путь», посвященная ценностям Русского мира, его культуре и православным традициям. На выставке представлены работы талантливых скульпторов Виталия Казанского, Сергея Сорокина и Владимира Лепешова.

Особое внимание уделено творчеству Виталия Казанского, хорошо известного жителям Реутова. Его скульптуры и фотографии памятников, созданных мастером по всей стране, напоминают о значимости его вклада в искусство. Среди известных работ Казанского - памятники академику Челомею в Реутове, писателю Бунину в Ефремове, актеру Сергею Бодрову в образе героя фильмов «Брат» и «Брат-2», а также единственный в России памятник Игорю Талькову и крупнейший в мире конный монумент Джалолиддину. Несмотря на то что скульптора уже нет в живых, его творчество продолжает вдохновлять.

Сергей Сорокин, соавтор некоторых произведений Казанского, представил свои работы, посвященные православной тематике. Его уникальная концепция 3D-иконы нашла отражение в таких произведениях, как «Троица», «Спас» и «Савва Сторожевский». Сам художник видит Русский мир через призму православной веры и делится своими размышлениями о совместной работе с Казанским. Он выразил надежду, что в будущем в Реутове появится музей, посвящённый памяти выдающегося скульптора.

Работы Владимира Лепешова включают реалистичные образы исторических личностей и современных героев. В его последних произведениях затрагиваются события СВО: образы Моторолы, Гиви, Вохи и проект памятника «Герои Донбасса» заставляют задуматься о глубине происходящих событий. Кроме того, на выставке представлены философские эссе автора, которые дополняют его художественные произведения.

На открытии выставки художники и гости поблагодарили администрацию Реутова и меценатов за поддержку. В рамках работы экспозиции запланированы круглые столы и встречи с авторами.

Выставка будет открыта для посещения с 6 по 22 февраля и рассчитана на зрителей всех возрастов.

Выставки Реутов
09 февраля 2025, 16:20
Боксер из Лосино-Петровского занял второе место на первенстве Московской области
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Физкультурно-спортивный комплекс «Обухово» в Богородском округе 8 февраля собрал лучших боксеров из 40 муниципалитетов Подмосковья. Там прошло первенство Московской области по боксу среди юношей 15-16 лет.

Городской округ Лосино-Петровский представил Тимур Тимирбаев, воспитанник спортивной школы «Олимп». Его тренируют Илья Алексеевич Кочубаров и мастер спорта СССР по боксу Алексей Владимирович Кочубаров. Поддержать спортсмена приехала заместитель главы округа Валентина Валентиновна Тропанец.

Тимур продемонстрировал на ринге не только физическую силу, но и дисциплину, стойкость и волю к победе. В напряженной борьбе он занял второе место в своей весовой категории.

«От всей души поздравляю Тимура и его тренеров с заслуженной победой! Хочу пожелать ему удачи, новых побед и успешного выступления на Первенстве Центрального федерального округа! Мы гордимся нашим спортсменом!», - отметила Валентина Валентиновна.

Теперь Тимур готовится к новым соревнованиям, где у него есть все шансы вновь показать высокий результат.

Спортсмены Лосино-Петровский
09 февраля 2025, 16:13
Замглавы Лосино-Петровского встретилась с жителями поселка Свердловский
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Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева провела встречу с жителями Заводской улицы в поселке Свердловский. Обход начался с дома № 2, где ранее поступила жалоба на оставленные после капитального ремонта теплотрассы старые трубы.

Проблему оперативно решили: трубы вывезены с территории. Жители активно задавали вопросы о будущем благоустройстве района. После завершения капитального ремонта тепловых сетей и строительства новой поликлиники планируется создание комфортного пространства. Работы начнутся в теплое время года. Особое внимание уделено пожеланиям жителей: вернуть лавочки и высадить декоративные кустарники и деревья. В мае, в рамках празднования 80-летия Победы, совместно с жителями будет высажена Аллея Победы.

Также обсуждалась модернизированная детская площадка у дома № 3. Несмотря на благодарность за обновление, жители выразили обеспокоенность отсутствием ограждения между игровой зоной и парковкой. Этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Еще одной важной темой стал открытый колодец, представляющий опасность для пешеходов. На данный момент его временно огородят, а окончательное решение вопроса будет включено в план комплексного благоустройства.

Благоустройство ЖКХ Лосино-Петровский
09 февраля 2025, 12:37
Лекция ко Дню завершения операции по освобождению Грозного прошла в Химках
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Тематический час мужества состоялся в Доме культуры «Лунево» в Химках. Слушателям рассказали о вкладе российских военнослужащих в обеспечение безопасности региона.

Участники узнали о хронологии событий и роли солдат России. Им показали видео и фотоматериалы тех лет.

«Эта операция позволила стабилизировать ситуацию и положить конец одной из самых тяжелых глав в истории России», - отметила лидер Движения общественной поддержки в Химках Ольга Кириллова.

Подобные мероприятия проходят в Химках регулярно в рамках масштабной патриотической программы. Для жителей организуют не только лекции, но и мастер-классы и кинопоказы.

«Такие события помогают установить прочную связь между поколениями, способствуя укреплению единства и взаимопонимания в обществе», - добавил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Химки Школьники Патриотизм

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