Урок ко Дню экологических знаний прошел в Воскресенске

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На уроке ребята познакомились с различными видами отходов, обсудили важность сортировки мусора и узнали о сроках его разложения в природной среде. Также школьникам представили возможные меры по минимизации негативного воздействия человека на окружающую среду.

Особый интерес вызвала просмотр девятой серии анимационного сериала «Приключения Колбочкина», которая позволила детям еще лучше усвоить полученные знания в увлекательной и доступной форме.

Мероприятие стало частью корпоративной программы «Уралхим - образование и наука», направленной на повышение экологической осведомленности среди молодого поколения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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