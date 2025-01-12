Урок к годовщине Висло-Одерской операции в 1945 году прошел в Химках

В открытом уроке приняла участие муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

«Подобные мероприятия помогают детям глубже понять историю своей страны, а также осознать, насколько важно помнить и чтить подвиги наших предков. Мы должны продолжать эту работу, чтобы молодое поколение росло с чувством ответственности и любви к своему Отечеству», - сказала Татьяна Кавторева.

На уроке отметили, что во время стратегической наступательной Висло–Одерской операции Красная Армия продвинулась вперед на сотни километров и освободила значительную часть Польши.

«Висло–Одерская операция стала примером эффективной координации сил и высокого боевого духа Красной Армии. Она продемонстрировала всему миру непоколебимую решимость советского народа бороться за свободу и независимость своей Родины», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Депутат Совета Глеб Демченко отметил, что в Химках уделают внимание патриотическому воспитанию населения. С июля 2024 года в округе стартовала программа, в рамках которой проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, а также встречи с участниками специальной военной операции и ветеранами.