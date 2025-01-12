12 января 2025, 12:23

Урок к годовщине Висло-Одерской операции в 1945 году прошел в Химках

Читайте нас в: Google Новости

В Химках провели патриотический урок к годовщине стратегической наступательной Висло–Одерской операции, которая длилась с 12 января по 3 февраля 1945 года. Слушателям рассказали о значении этого события во время Великой Отечественной войны.

В открытом уроке приняла участие муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

«Подобные мероприятия помогают детям глубже понять историю своей страны, а также осознать, насколько важно помнить и чтить подвиги наших предков. Мы должны продолжать эту работу, чтобы молодое поколение росло с чувством ответственности и любви к своему Отечеству», - сказала Татьяна Кавторева.

На уроке отметили, что во время стратегической наступательной Висло–Одерской операции Красная Армия продвинулась вперед на сотни километров и освободила значительную часть Польши.

«Висло–Одерская операция стала примером эффективной координации сил и высокого боевого духа Красной Армии. Она продемонстрировала всему миру непоколебимую решимость советского народа бороться за свободу и независимость своей Родины», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Депутат Совета Глеб Демченко отметил, что в Химках уделают внимание патриотическому воспитанию населения. С июля 2024 года в округе стартовала программа, в рамках которой проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, а также встречи с участниками специальной военной операции и ветеранами.

Химки
12 января 2025, 12:32
Более 100 патриотических мероприятий пройдут в Химках в 2025 году
Читайте нас в: Google Новости
Сотни мероприятий проведут в Химках в Год защитника Отечества в рамках патриотической программы под девизом «Химки. Успех в единстве поколений». В округе уже запланированы открытые уроки, встречи с ветеранами и бойцами СВО, интеллектуальные игры и спортивные соревнования.

Президент Владимир Путин объявил, что в России пройдет Год защитника Отечества. В его рамках в Химках организуют различные патриотические мероприятия.

«Эту работу мы ведем уже с июля 2024 года. После проведения множества мероприятий мы видим отклики наших жителей, что очень важно. В новом году мы продолжим развивать и улучшать нашу работу», - поделился депутат Совета депутатов Артур Каримов.

Программа «Успех в единстве поколений» направлена на формирование любви к Родине, сохранение исторической правды и увековечивание памяти героев.

Артур Каримов также подчеркнул, что с начала июля 2024 года в Химках провели более 600 патриотических мероприятий. В них приняли участие жители, общественные деятели и депутаты, в том числе Надежда Смирнова, Юлия Мамай, Евгений Иноземцев и Владимир Харитонов.

Химки
12 января 2025, 12:29
Поликлинику № 10 в Химках капитально отремонтируют к концу зимы
Читайте нас в: Google Новости
В Химках завершают ремонт поликлиники № 10 в микрорайоне Фирсановка. Объект осмотрел муниципальный депутат Алексей Федоров.

Алексей Федоров и сотрудники подрядной организации обсудили этапы работ и сроки завершения.

«Ремонт начался в середине июля и закончится до конца зимы этого года. Рабочие проделали большой объем демонтажных работ, сделали перепланировку, заменили электрику, все окна и сантехнику. Это позволило улучшить эргономику поликлиники и внедрить зоны комфортного ожидания», - рассказал Алексей Федоров.

В конце специалисты установят новую мебель и оснастят поликлинику удобной навигацией. Капитальный ремонт проходит в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

«На ремонт поликлиники в Фирсановке выделили более 20 миллионов рублей. Старый образ поликлиник уходит в прошлое. Теперь - максимум комфорта, интуитивной навигации и новый уровень заботы о пациентах и сотрудниках», - отметил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Председатель Союза медицинских сестер, депутат Совета Надежда Смирнова отметила, что взрослые пациенты могут обращаться в поликлинику № 8 во время ремонта, а дети - в учреждение № 5 в Сходне. Записаться на прием к терапевту можно на портале Госуслуг, через чат-бот Денис в Telegram или по номеру телефона 122.

Химки Поликлиники
12 января 2025, 12:27
Жителей Химок пригласили сдать кровь для госпиталя имени Вишневского
Читайте нас в: Google Новости
Жители Химок могут принять участие в донорской акции «За жизнь», которая пройдет 23 января на базе многофункционального социального комплекса «Восход». Кровь нужна раненым пациентам в госпитале «НМИЦ ВМТ имени Вишневского».

Кровь может сдать совершеннолетний житель Химок. После процедуры каждый получит денежную компенсацию и питательный завтрак.

К донорству есть ряд противопоказаний, которые делятся на временные и абсолютные. К участию в акции не допустят людей, имеющих сифилис, ВИЧ-инфекцию, туберкулез, вирусные гепатиты, болезни крови и онкологические заболевания. Пациенты, недавно переболевшие ангиной, гриппом или ОРВИ, могут сдать кровь через месяц после выздоровления. Не сразу допускаются к донорству люди, которые недавно удалили зуб, нанесли татуировку, сделали пирсинг и прививку, а также родили малыша.

Акция «За жизнь» пройдет 23 января с 9:00 до 13:00 на Ленинградской, 18А. Запись открыта по ссылке.

Отметим, кровь необходима раненым на лечении в «НМИЦ ВМТ имени Вишневского», а также пациентам при тяжелых травмах, операциях, с сильным кровотечением, онкологическими и гематологическим заболеваниями.

Химки
12 января 2025, 11:09
Первая литургия прошла в Никольском соборе в Волоколамске после реставрации
Волоколамское благочиние
Читайте нас в: Google Новости
Первая божественная литургия за последние 100 лет прошла в Никольском соборе Волоколамского кремля. Богослужение возглавил клирик храма Рождества Богородицы священник Борис Зинин.

Никольский собор освятили в 1908 году. Однако в 20-е годы прошлого столетия его закрыли, часть реликвий уничтожили, а оставшиеся иконы перевезли в другие места. Восстановили храм только в 70-е годы, а в 1989 здесь разместили Волоколамский краеведческий музей.

Никольский собор и весь архитектурный комплекс Волоколамского кремля передали Русской православной церкви 1 января 2025 года. Впервые за много лет здесь провели рождественское богослужение. Верующие давно ждали возвращения святыни.

Волоколамск

Новости по теме