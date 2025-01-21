Урок истории о Великой Отечественной войне прошел в лицее № 21 в Химках

Ученикам рассказали о ключевых сражениях за Варшаву, подвигах советских и польских солдат, а также о влиянии тех событий на мировую историю.

«Самые главные концлагеря и лагеря смерти были расположены на оккупированной территории Польши. Это и Освенцим, и Майданек, и Белжец, а также многие другие, которые освободила советская армия», - отметил председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

После освобождения столицы Польши город пришлось восстанавливать почти с нуля. Варшава была внесена в список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры как пример реконструкции уничтоженного наследия.

Встреча стала частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках. Она направлена на сохранение исторического и культурного достояния, воспитание в молодежи любви к Родине и гордости за ее героев.