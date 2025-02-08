Урок истории о Сталинградской битве прошел в Аэрокосмическом лицее в Химках

В прошлом году Балашихе удалось нарастить доходную часть бюджета. Она составила свыше 28 миллиардов рублей. Это на 13% больше, чем в 2023 году.

Показатели озвучил глава городского округа Сергей Юров. Он также отметил, что собственные доходы, обеспеченные ростом экономики, выросли на 26% и достигли почти 12 миллиардов рублей.

«Стабильная работа предприятий, развитие малого и среднего бизнеса, привлечение новых налоговых резидентов и реализация инвестиционных проектов позволяют нам решать поставленные задачи. А главное - оперативно реагировать на запросы наших жителей и улучшать качество жизни в городе», - сказал Сергей Юров.

Администрация округа активно взаимодействует с жителями муниципалитета. Так, в прошлом году провели почти 470 встреч в формате выездных администраций. Их участниками стали почти девять тысяч человек.

«Бюджет округа ежегодно увеличивается на два-три миллиарда рублей. Более 72% бюджета направлено на образование, культуру, спорт и молодежную политику. Это подтверждает, что все усилия власти сосредоточены на повышении качества жизни жителей Балашихи», - отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.