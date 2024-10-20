Урок истории о Крымской войне прошел в школе «Флагман» в Химках

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Лекцию в школе «Флагман» провел директор учреждения, депутат Химок Евгений Иноземцев.

«Эта война произошла в результате длительной напряженности между Россией, Турцией, Францией и Великобританией, которые боролись за влияние в регионе Черного моря и за контроль над Балканскими государствами», - сказал Евгений Иноземцев.

Подобная тематическая встреча состоялась в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Ее участникам также показали фильм о Крымской войне. В мероприятии поучаствовал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Крымская война является важным этапом в истории России, который помог сформировать ее современное государственное устройство», - прокомментировал Руслан Шаипов.

Отметим, что мероприятия прошли в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что его цель - сохранять историческую память и воспитывать патриотизм.

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